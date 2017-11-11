В Петербурге скончался композитор Георгий Портнов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Композитор и дирижер, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Портнов скончался в Санкт-Петербурге, сообщает Союз композиторов города.

"Союз композиторов Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием извещает о том, что 8 ноября на 90-м году жизни скончался композитор Георгий Анатольевич Портнов", — говорится в сообщении.

О дате прощания будет объявлено дополнительно.

Георгий Портнов родился в 1928 году в Ашхабаде. В 1955 году окончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Был главным редактором музыкальных передач Ленинградской студии телевидения, заместителем директора Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, главным редактором Ленинградского отделения издательства "Советский композитор", дирижером оркестра Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина.

Он является автором оперы "Король и Золушка", трех балетов, оперетт, симфонических произведений, а также песен, музыки к спектаклям, кинофильмам, среди которых: "На войне как на войне", "Старые стены", "Трижды о любви", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Даурия".