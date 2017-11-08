"Работайте, братья": в Дагестане снимут фильм про героя России Нурбагандова

МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Художественный фильм "Работайте, братья!" про героя России Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками, снимут на народные деньги в Дагестане, заявил РИА Новости глава Союза кинематографистов Дагестана, режиссёр фильма Магомед Сулейманов.
По словам Сулейманова, авторами сценария стали писатели Петр Алешкин и Владимир Чаботаев. Они написали оригинальный сценарий на 115 страниц. По жанру это боевик, триллер, драма. Режиссёр уточнил, что съёмки фильма, ориентировочно, начнутся весной следующего года.
"Мы защищали этот проект в Москве в Министерстве культуры России, и наш проект был встречен на ура: трижды аплодировали всем залом, но, к сожалению, в итоговых списках нас не оказалось. Поэтому мы собираемся подать заявку на следующий год, поскольку следующий год — год 300-летия российской полиции, мы хотим приурочить фильм к этой дате", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что фильм будут снимать на народные деньги, уже объявлен сбор средств.
"Сейчас нам необходимо собрать средства, чтобы провести какую-то предварительную работу: это кастинг объявить, подобрать артистов из разных театров Дагестана и Москвы, посмотреть места для съемок, подобрать декорации, интерьеры, написать режиссёрский вариант сценария. На все это потребуется около 2 миллионов рублей. Мы объявили сбор народных средств. На сегодняшний день за три дня мы уже собрали 30 тысяч рублей", — сказал Сулейманов.