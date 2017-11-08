"Работайте, братья": в Дагестане снимут фильм про героя России Нурбагандова

МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Художественный фильм "Работайте, братья!" про героя России Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками, снимут на народные деньги в Дагестане, заявил РИА Новости глава Союза кинематографистов Дагестана, режиссёр фильма Магомед Сулейманов.

Летом 2016 года бандиты возле дагестанского села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них — полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова.

По словам Сулейманова, авторами сценария стали писатели Петр Алешкин и Владимир Чаботаев. Они написали оригинальный сценарий на 115 страниц. По жанру это боевик, триллер, драма. Режиссёр уточнил, что съёмки фильма, ориентировочно, начнутся весной следующего года.

"Мы защищали этот проект в Москве в Министерстве культуры России, и наш проект был встречен на ура: трижды аплодировали всем залом, но, к сожалению, в итоговых списках нас не оказалось. Поэтому мы собираемся подать заявку на следующий год, поскольку следующий год — год 300-летия российской полиции, мы хотим приурочить фильм к этой дате", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что фильм будут снимать на народные деньги, уже объявлен сбор средств.

"Сейчас нам необходимо собрать средства, чтобы провести какую-то предварительную работу: это кастинг объявить, подобрать артистов из разных театров Дагестана и Москвы, посмотреть места для съемок, подобрать декорации, интерьеры, написать режиссёрский вариант сценария. На все это потребуется около 2 миллионов рублей. Мы объявили сбор народных средств. На сегодняшний день за три дня мы уже собрали 30 тысяч рублей", — сказал Сулейманов.

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