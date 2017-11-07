Николас Спаркс рассказал, почему его герои не могут познакомиться в Сети

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский писатель Николас Спаркс, автор популярных романов "Дневник памяти" и "Спеши любить", в интервью РИА Новости рассказал, почему на страницах его произведений нельзя встретить упоминания популярных социальных сетей, а героям не суждено познакомиться в интернете.

Американский писатель на прошлой неделе впервые приехал в Россию, чтобы пообщаться с поклонниками своего творчества и журналистами. Встреча с ним собрала более 400 читателей, а автограф-сессия длилась около двух часов. Он рассказал, что российские поклонники задавали ему множество интересных вопросов, а также активно интересовались тем, насколько хорошо он знаком с русской литературой.

За продолжительную карьеру Спаркс написал 20 романов: мировую славу ему принесла публикация произведения "Спеши любить", занявшего первое место в списке бестселлеров по версии New York Times. Книги Спаркса переведены более чем на 50 языков, а их суммарный тираж составляет более 100 миллионов экземпляров. Автор уверен, что с течением времени его произведения не станут выглядеть старомодно.

"Я очень осторожно пускаю в свое повествование какие-либо современные технологии, популярные музыкальные течения или даже стоимость тех или иных вещей. Это одно из моих главных правил. Все это меняется настолько стремительно, что лет через пять книга может показаться очень старомодной. Например, вы ни слова у меня не найдете про MySpace, — и хорошо! Потому что сейчас никто и не помнит, что существовал такой сервис. Но есть кое-что, что вряд ли выйдет из обихода – мобильные телефоны, допустим. Насчет Facebook или Tinder – сомневаюсь. Я очень внимателен к такого рода моментам, потому что хочу, чтобы мои книги оставались неподвластными времени", — сказал Спаркс.

По словам автора, он никогда не бывает уверен наверняка, появится ли у него идея для следующего произведения, но пока все складывается удачно: в скором времени свет увидит его новое произведение, о котором автор рассказывает очень сдержанно.

"Сейчас я почти закончил писать очередную книгу – примерно 5-10 рабочих дней, и она будет готова. У меня уже появились идеи насчет того, что можно было бы написать дальше, но приступить к этому сразу я не готов. Я думаю, книги еще будут, но не могу себе даже представить, сколько", — сказал Спаркс.

По словам писателя, новое произведение будет отличаться от всего того, что он написал раньше. "Это очень романтичное произведение, история любви, которая разворачивается в Северной Каролине. И я уверен, что вы полюбите моих новых героев", — пояснил он.

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