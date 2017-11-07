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Интервью

Николас Спаркс: я хочу, чтобы мои книги оставались неподвластными времени

14:0007.11.2017
(обновлено: 14:03 07.11.2017)
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© AFP 2017 / Gabriel Bouys Писатель Николас СпарксПисатель Николас Спаркс
© AFP 2017 / Gabriel Bouys

На прошлой неделе Россию впервые посетил один из самых известных американских писателей Николас Спаркс, прибывший в столицу по приглашению издательства АСТ. Перу главного романтика современности принадлежат 20 романов, большая часть из которых была экранизирована. Мировую славу ему принесла публикация произведения "Дневник памяти", в экранизации которого снялись будущие звезды Голливуда Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс. В интервью РИА Новости Спаркс рассказал о том, как успех изменил его подход к жизни, почему его герои вряд ли смогут познакомиться в интернете и что делает пространство его произведений вневременным. Беседовала Валерия Высокосова.

— Это ваш первый приезд в Россию? Как вам здесь?

— Да, я впервые в России, в Москве. У меня уже была возможность прогуляться по городу, увидеть некоторые из достопримечательностей — виды, конечно, потрясающие. Я наделал кучу фотографий и отправил их своим детям. Еще вчера я встретился со своими российскими поклонниками — на встречу пришло огромное количество людей.

— Как прошла эта встреча? Задавали ли ваши фанаты какие-нибудь интересные вопросы?

Французский писатель, сценарист, кинорежиссер Эрик Вюйяр. Архивное фото
© AFP 2017 / Joel Saget
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— Все страны, где я бываю, имеют собственные отличительные черты, и поклонники интересуются разными аспектами моей жизни и моего творчества. Допустим, в Италии меня все спрашивают о моей семье — у меня пятеро детей, и это их восхищает. Здесь, в России, читателям интересно, что я знаю о русской литературе, в том числе о современных авторах и произведениях.

— За свою карьеру вы написали более 20 романов. Есть ли у вас какой-то предел? Сколько книг вы бы хотели написать?

— Понятия не имею! Каждый раз, когда я заканчиваю писать роман, я не могу сказать наверняка, появится ли у меня стоящая идея для следующего. Сейчас я почти закончил писать очередную книгу — примерно 5-10 рабочих дней, и она будет готова. У меня уже появились идеи насчет того, что можно было бы написать дальше, но приступить к этому сразу я не готов. Я думаю, книги еще будут, но не могу себе даже представить, сколько.

— О чем ваш новый роман?

Нобелевский лауреат по литературе за 2017 год писатель Кадзуо Исигуро после объявления о присуждении премии. 5 октября 2017
© AP Photo / Alastair Grant
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— Ох… Он не похож ни на одну книгу, что я написал раньше. Это очень романтичное произведение, история любви, которая разворачивается в Северной Каролине. И я уверен, что вы полюбите моих новых героев.

— Есть ли у вас планы экранизировать и его, как многие другие ваши произведения?

— Пока ничего конкретного не могу сказать. Да, вы правы, 11 моих книг были экранизированы, а еще 9 историй готовятся стать фильмами. Сейчас я сосредоточен именно на них.

© New Line Cinema (2004) Кадр из фильма "Дневник памяти", снятого по одноименному роману Николаса Спаркса
© New Line Cinema (2004)
Кадр из фильма "Дневник памяти", снятого по одноименному роману Николаса Спаркса

— Многим читателям и даже поклонникам вашего творчества первым делом на ум приходит "Дневник памяти" — ваш дебют, который вышел около 20 лет назад. С тех пор прошло много времени, вы написали много романов. Какой из них ваш любимый?

— А мой любимый роман — это всегда последний. С каждой новой книгой я стараюсь сделать что-то новое, непохожее на предыдущее — у моих героев обычно разный возраст, проблемы и даже финал всегда неожиданный, повествование ведется с разных точек зрения. При этом я стараюсь сохранить какие-то общие принципы. Да, "Дневник памяти" — та книга, по которой меня узнают, и я это принимаю.

— Вводите ли вы в свои романы современные реалии? К примеру, некоторое время назад был довольно популярен Tinder. Могут ли ваши будущие герои познакомиться в сети?

Джоан Роулинг. Архивное фото
© AFP 2017 / Carl Court
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— Ну что сказать… И да и нет. Я очень осторожно пускаю в свое повествование какие-либо современные технологии, популярные музыкальные течения или даже стоимость тех или иных вещей. Это одно из моих главных правил. Все это меняется настолько стремительно, что лет через пять книга может показаться очень старомодной. Например, вы ни слова у меня не найдете про MySpace, и хорошо!

Потому что сейчас никто и не помнит, что существовал такой сервис. Но есть кое-что, что вряд ли выйдет из обихода — мобильные телефоны, допустим. Насчет Facebook или Tinder — сомневаюсь. Я очень внимателен к такого рода моментам, потому что хочу, чтобы мои книги оставались неподвластными времени.

— Поговаривают, что вы сами в год читаете более 120 романов. Это действительно так?

— Да, это правда. Все успешные авторы, которых я знаю, беспрестанно читают. Они читают то, что написали другие, все время, потому что у других можно научиться. Из книг других авторов можно что-то почерпнуть, узнать что-то новое о композиции, узнать, как можно подать голос персонажа. Я бы не смог писать, если бы не читал.

—  И что же это за книги?

Норвежский писатель Ю Несбе
© Фото : аккаунт Ю Несбе в Facebook
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— Скажем так, 75% из этих произведений — романы, а все остальное — нон-фикшн. Из нон-фикшн я выбираю биографии, исторические книги, книги по социологии и психологии. Мне очень любопытно устройство мира, истоки некоторых событий и все в этом духе. Романы я тоже выбираю самые разные. В Америке довольно сложно найти переводные произведения, поэтому тех книг, которые популярны, например, в Норвегии, в американских книжных вообще нет.  Среди моих любимых произведений — "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя, "Зов предков", "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, Стивен Кинг — все, что он написал.

—  Ваши произведения практически всегда становятся бестселлерами. Скажите, этот грандиозный успех как-то изменил вас и ваш подход к жизни?

— Нет, вовсе нет. Конечно, он изменил некоторые мои возможности, но я не мыслю о себе в таких категориях. 99% времени я просыпаюсь, завтракаю, читаю газеты, занимаюсь спортом… Я постоянно занят повседневными делами, и я даже не осознаю, что пишу роман — я всего лишь пишу пару тысяч слов. Я живу в маленьком городе, я очень рано встаю — около пяти утра — и очень рано ложусь спать. Я осознаю, что сделал многое, но не думаю об этом постоянно. Я предпочитаю думать о том, что смогу сделать еще.

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloПисатель Николас Спаркс на премьере фильма "Лучшее во мне", 2014 год
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Писатель Николас Спаркс на премьере фильма "Лучшее во мне", 2014 год

— Вот это распорядок! Как вы себя чувствуете в Москве? Это же огромная разница во времени.

— О, да со мной все замечательно! Я уже очень давно путешествую, и знаю, каким образом могу восстановиться. Я всегда придерживаюсь простых правил — не пью алкоголь, не ем сахар, пытаюсь обязательно заниматься спортом. Так что все в порядке.

— Сейчас очень популярны сериалы, даже более популярны, чем полнометражные фильмы. Вам бы хотелось написать сценарий для ТВ-шоу?

— Нет.

— Почему нет? Вы же часто работаете над сценариями.

Американский писатель Джефф Кинни. Архивное фото
© AP Photo / Gretchen Ertl
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— У меня не так много времени, и все это время я стараюсь посвящать написанию романов. Тогда, когда я книги не пишу, я могу посвятить себя тому, что мне нравится. Собственно, этим я и занимаюсь — делаю то, что мне нравится. Я работаю очень усердно на протяжении стольких лет, поэтому у меня не возникает желания нагружать себя лишней работой. На телевидении полно талантливых сценаристов, как и в кино. Я предпочитаю наблюдать результаты их трудов.

—  Как вы считаете, написание романов — это лишь тяжелый труд или вдохновение тоже необходимо?

— Очень тяжелая ежедневная работа, определенно. Каждый день ты принимаешь вызов — сделать что-то новое, интересное, убедительное, облечь это все в красивую форму. Это тяжело.

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