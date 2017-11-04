"Нелюбовь" получила три номинации Европейской киноакадемии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Фильм режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова "Нелюбовь" претендует сразу на три награды Европейской академии кино (EFA). Картина вошла в пятерку номинантов в категориях "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский режиссер" и "Лучший европейский сценарий", сообщила пресс-служба создавшей картину кинокомпании "Нон Стоп Продакшн".

"На сегодняшний день в Европейской киноакадемии более 3 тысяч членов, которые принимают участие в голосовании и определяют победителей. Быть отобранным из сотни фильмов в пятерку номинантов — безусловно, большая честь для фильма и для нас, его создателей", — приводит слова Роднянского пресс-служба.

На звание лучшего европейского фильма вместе с "Нелюбовью" претендуют "120 ударов в минуту" Робена Кампийо, "О теле и душе" Илдико Энейди, "Квадрат" Рубена Эстлунда и "Обратная сторона надежды" Аки Каурисмяки.

В категории "Лучший европейский сценарий" представлены Йоргос Лантимос и Эфтимис Филиппоу ("Убийство священного оленя"), Рубен Эстлунд ("Квадрат"), Франсуа Озон ("Франц") и Илдико Энейди ("О теле и душе"). В номинации "Лучший европейский режиссер" представлены также Илдико Энейди, Аки Каурисмяки, Йоргос Лантимос и Рубен Эстлунд.

Европейскую академию кино принято негласно считать европейским аналогом "Оскара". Юбилейная 30-я церемония награждения победителей состоится 9 декабря в Берлине.

"Нелюбовь" ранее завоевала главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля (BFI London Film Festival), картина была выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри.

Фильм "Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует ненужность обоим родителям. После их очередной ссоры Алеша исчезает.