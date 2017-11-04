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Культура

Не спать! Путеводитель по всероссийской "Ночи искусств"

08:0004.11.2017
(обновлено: 08:15 04.11.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВсероссийская акция Ночь искусствВсероссийская акция Ночь искусств
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. Вокзал или аэропорт, штрудель или капуста — по всей стране стартует пятая ежегодная "Ночь искусств". В этот раз акция пройдет под девизом "Искусство объединяет". Символично, что "Ночь искусств" выпадает на День народного единства, да еще и накануне 100-летия Октябрьской революции. Обе эти темы нашли отражение в программе мероприятий музеев, театров, концертных залов и других площадок, принимающих участие в акции. РИА Новости выяснило, где интереснее всего провести самую культурную ночь года.

На Москву

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВсероссийская акция "Ночь искусств"
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Всероссийская акция "Ночь искусств"

В столице "Ночь искусств", освоив все традиционные площадки, выходит в город, а точнее — на вокзалы. Вечером залы ожидания превратятся в концертные площадки. На Киевском вокзале выступит необычный электронный коллектив из Петербурга Oligarkh, соединивший русскую народную музыку и хип-хоп. На Павелецком — камерный оркестр Тарусы. За классикой стоит отправиться на Ярославский, там скрипач Роман Минц сыграет музыку Шостаковича и Шнитке.

На Казанском вокзале свои произведения исполнит композитор и пианист Кирилл Рихтер. Здесь же пройдет премьера танцевального спектакля "Черное пальто" по рассказу писательницы Людмилы Петрушевской. За постановку с участием пяти уличных танцоров из разных уголков России отвечают художник и режиссер Федор Павлов-Андреевич и лауреат "Золотой маски" хореограф Дина Хусейн.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Алексей Учитель
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Алексей Учитель

Если же ночь застала любителей искусства в аэропорту Шереметьево, стоит заглянуть в терминал F, где до полуночи будут водить экскурсии, показывать экспозицию музея истории и разыгрывать призы.

Тем, кого больше вдохновляют не выставки, а люди, стоит заглянуть на программу "ночных встреч". Одна из самых популярных акций "Ночи искусств" предлагает познакомиться со знаменитыми жителями столицы, многие из которых когда-то приехали покорять Москву. Например, в Музее русского импрессионизма можно будет пообщаться с создателем нашумевшей "Матильды" — режиссером Алексеем Учителем.

В Культурном центре ЗИЛ состоится встреча с популярным автором детективов Татьяной Устиновой, а в Мультимедиа Арт Музей приедет канадский писатель Альберто Мангель, по книгам которого здесь проходит VR-выставка "Ночь в библиотеке". В музее-заповеднике "Царицыно" посетителей ждет встреча с актрисой Ксенией Алферовой и ее бабушкой.

Потусторонний Петербург

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМузей-заповедник "Царское село"
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Музей-заповедник "Царское село"

Петербуржцев ждет встреча со сверхъестественным. Государственный музей истории религии предлагает полуночникам программу "Говорящие с духами…", посвященную установлению контактов с потусторонним миром. Здесь на выставке "Вызывающие духов. Медиумы и спириты" можно будет увидеть документальные записи и фотографии спиритических сеансов.

Отдельные блицэкскурсии будут посвящены шаманам Сибири и Дальнего Востока, демонологии и образу ведьмы в христианстве, а также практике гадания в тибетском буддизме. В конце каждой экскурсии участники получат предсказания, а завершит вечер мастер-класс по изготовлению "ловца снов".

Если хочется выбраться из города, стоит отправиться в Царское село. Здесь в Круглой башне до девяти вечера будут звучать песни и романсы русских офицеров времен Первой мировой, а в кинозале покажут уникальный документальный фильм о выходе России из великой войны.

Царский Екатеринбург

© Фото : Наследие С.М. Прокудина-ГорскогоГород Екатеринбург
© Фото : Наследие С.М. Прокудина-Горского
Город Екатеринбург

"Екатеринбург глазами царского фотографа" — это выставка снимков, сделанных изобретателем и пионером цветной фотографии в России Сергеем Прокудиным-Горским. Особенно интересно будет сравнивать работы вековой давности создателя "Коллекции достопримечательностей Российской империи" с видами сегодняшнего Екатеринбурга в исполнении современных художников.

По соседству, в Музее истории Екатеринбурга, в рамках перекрестного с Австрией Года туризма пройдет "Штрудель-вечеринка", где можно будет познакомиться с историей и, главное, вкусом легендарного десерта.
В Нижнем Тагиле на площадке "Творческая" ждут всех, кто хочет вспомнить детство и поиграть в "Пионерские страшилки". Тем же, кто в городе впервые, стоит отправиться на квест по выставке миниатюр "Гулливер в Тагиле".

"Витязь" в Калининграде

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМузейная экспозиция в каюте адмирала Макарова на НИС "Витязь" &mdash; экспонате Музея Мирового океана в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Музейная экспозиция в каюте адмирала Макарова на НИС "Витязь" — экспонате Музея Мирового океана в Калининграде

Еще больше о временах Николая II можно узнать в Историко-художественном музее Калининграда на экспозиции "На службе России: история одной семьи". Там впервые представят личные вещи последнего российского императора. А после захода солнца стоит отправиться в Музей Мирового океана, где пройдут экскурсии по самым потаенным уголкам судна "Витязь". Редкая возможность исследовать корабль от киля до машинного отделения, куда в обычные дни посетителям вход закрыт. Параллельно в "Морском кинозале" пройдут трансляции фильмов о море, а в тематической фотозоне можно будет сфотографироваться в костюмах и с реквизитом фильмов и сериалов, съемки которых проходили в Калининградской области, вроде "Воина", "Черных бушлатов" и "Налета".

Кадриль в Перми

© Фото : Краевое государственное автономное учреждение культуры "Пермский дом народного творчества" Участник экспериментальной группы SAGE во время выступления
© Фото : Краевое государственное автономное учреждение культуры "Пермский дом народного творчества"
Участник экспериментальной группы SAGE во время выступления

Освоить азы сварки, засолки капусты и изготовления музыкальных шкатулок можно будет в Пермском краеведческом музее. Дом народного творчества "Губерния" тоже устраивает "Ночь ремесла и традиций", где выступит экспериментальная группа SAGE — мастера горлового, обертонного и русского традиционного пения. Здесь можно научиться танцевать кадриль. А в Доме Каменского — приобщиться к культуре казачества вместе с семейным клубом "Пермская застава".

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