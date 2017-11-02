Писатель Несбе рассказал, как придумал инспектора полиции Харри Холе

ОСЛО, 2 ноя – РИА Новости. Норвежский писатель Ю Несбе придумал первую историю о детективе Харри Холе, не предполагая, что он станет главным персонажем большого количества книг: поначалу находящийся в тени сыщик-одиночка постепенно выходил на передний план повествования и становился частью истории. Об этом Несбе рассказал в интервью РИА Новости.

Нынешней осенью в широкий прокат выходит долгожданная голливудская премьера триллера "Снеговик", снятого Альфредсоном по роману Несбе с Майклом Фассбендером в главной роли. Это далеко не первая книга о сыщике Харри Холе, но и после нее уже были написаны еще четыре романа, последний – "Жажда" вышел в России в этом году.

Сам Несбе признается, что сейчас уже трудно вспомнить детально, как именно был придуман персонаж Харри Холе – противоречивый и харизматичный герой-одиночка, раскрывающий самые запутанные и жестокие убийства.

"Когда я отправлялся в Австралию, моя знакомая, которая работала в издательской компании, попросила написать что-то для них. Я обещал. Она была знакома с моим музыкальным творчеством — я играл в группе, писал музыку и стихи. Это была такая лирика в духе повествования. Моя знакомая изначально просила написать книгу о группе, но я понял, что не получится. Я обещал придумать что-то другое", — рассказал Несбе.

Еще на первом этапе писатель придумал имя герою: Харри звали футболиста из его детства. Кроме того, имя Харри, не совсем привычное для норвежцев, ассоциируется с провинциалом, который не очень хорошо вписывается в современную действительность.

"Холе – это была фамилия одного полицейского, которым меня в детстве пугала бабушка. Могла, например, сказать: "Если не вернешься домой вовремя и не ляжешь в кровать в 20.00, Холе придет и заберет тебя". Я его даже видел – того полицейского, и побаивался. Так вот я подумал, что тот полицейский и мой Харри – хорошая комбинация, получается что-то пугающее, мистическое", — вспоминает Несбе.

Придумывая своего сыщика, Несбе вдохновлялся историями о Бэтмене, его привлекал жанр "crime noir". Поначалу, признается писатель, Харри не должен был становиться главным персонажем, читатель должен был видеть "взгляд со стороны".

"Но постепенно он как будто выходил из-за камеры, выступал на первый план и становился частью истории, ее центром. Для меня как для писателя этот процесс был интересен, и я все больше погружался в характер персонажа", — говорит Несбе.

Писатель также отметил, что, хотя и черпает материал для образа Холе из собственной жизни, все же оба они – и писатель, и его герой – разные люди. Несбе не раз говорил о том, что устал от Харри, но какую судьбу уготовил своему главному герою – держит в секрете. При этом Холе ему по-прежнему интересен.

"Когда человек становится старше — и так у многих – ему все менее интересно приобретать новых друзей, а вот желание узнавать лучше старых друзей растет. Вот примерно так я чувствую себя с Харри", — заключил Несбе.