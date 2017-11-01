Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на выставке Бескомпромиссная жажда красоты художника Никаса Сафронова в Москве

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на выставке Бескомпромиссная жажда красоты художника Никаса Сафронова в Москве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Развод Армена Джигарханяна с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской назначен на 9 ноября, но уже гремит на всю страну. Накануне в СМИ появилась информация о том, что 82-летнего народного артиста СССР задержала полиция при попытке проникнуть в московскую квартиру, где он жил с женой до размолвки. Друг Джигарханяна Артур Согомонян в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о задержании, но подтвердил, что актер пытался попасть в квартиру, чтобы забрать свои вещи и документы. Виталина Цымбалюк-Романовская не только поменяла замки, но и уехала из страны, опасаясь преследования в связи с обысками, которые прошли в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.

С чего все началось

Уже несколько недель СМИ следят за перипетиями вокруг расставания звездной пары. Изначально все напоминало детектив. Шестнадцатого октября Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию о пропаже Джигарханяна. Супруга уверяла, что ее мужа похитили. Однако вскоре журналисты выяснили, что еще 10 октября Армен Джигарханян попал в больницу в состоянии средней тяжести, без документов, и оттуда сообщил, что собирается развестись с 38-летней женой.

В эфире программы "Пусть говорят" актер заявил, что Виталина Цымбалюк-Романовская причинила ему "много боли", "залезла к нему в карман" и он не готов ее простить. По словам ее представителя, сама супруга не была в курсе состояния здоровья Джигарханяна и его намерений расторгнуть брак.

Тем не менее 19 октября Виталина Цымбалюк-Романовская по собственному желанию покинула должность директора театра, которую занимала с июня 2015 года. А 24 октября на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы появилась информация, что актер подал на развод. Он также обратился в полицию с заявлением о том, что у него украден паспорт.

Бывшая жена и рейдеры

Теперь ситуация выглядит еще серьезнее, ведь Джигарханян утверждает, что его супруга нечиста на руку и пыталась выжить его из собственного театра. В кабинете художественного руководителя были обнаружены скрытая камера и прослушивающее устройство. Актер также заявил, что жена "забирала деньги из его кармана".

Окружение Цымбалюк-Романовской при этом настаивает на том, что артиста настроили против пока еще законной жены "третьи лица". На днях бывшая супруга Джигарханяна Татьяна Власова сообщила, что Виталина написала на нее заявление в полицию, обвинив в угрозах. Тем не менее Цымбалюк-Романовская заявила журналистам, что надеется объясниться с мужем и уладить конфликт.

По возбужденному уголовному делу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна прошли обыски. При этом представитель Виталины Цымбалюк-Романовской уверяет, что в театре произошел рейдерский захват. Ряд работников театра пожаловался на давление и угрозы со стороны "армянской группировки", которая якобы распоряжается в театре и вынудила Виталину Цымбалюк-Романовскую оставить должность директора, а других "неугодных" сотрудников — уйти на больничный.

В прошедшее воскресенье супруга Джигарханяна с родителями покинула Россию. Ее мать заявила, что они боятся преследования, но планируют вернуться, когда ситуация нормализуется. Представитель Виталины Цымбалюк-Романовской подтвердила РИА Новости, что супруга артиста планирует переждать за рубежом, пока улягутся страсти.

Между тем Армен Джигарханян, выписавшись из больницы, пытался забрать свои вещи из квартиры на Молодогвардейской улице, но не смог попасть внутрь, так как перед отъездом из страны его супруга сменила замки. Это жилье, как и другое имущество актера, записано на жену.

Кто такая Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская родилась и выросла в Киеве. Профессиональная пианистка, она окончила Национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского, а после переезда в Москву в 2001 году — Государственную классическую академию имени Маймонида. Первая встреча с Джигарханяном произошла на его спектакле в Киеве, когда Цымбалюк-Романовской было 16 лет. С тех пор поклонница искала встречи с известным актером.

В 2002 году, когда у Джигарханяна случился микроинсульт, Цымбалюк активно помогала его сестре ухаживать за народным артистом. Несмотря на разницу в возрасте — актер старше супруги на 44 года, — их отношения длились 15 лет и казались вполне благополучными. Официально пара поженилась в феврале 2016 года после того, как Джигарханян оформил развод со своей второй женой — Татьяной Власовой.

Третья супруга Армена Джигарханяна не первый раз оказывается в центре скандала. Предыдущие эпизоды были связаны с ее деятельностью в театре. Помогать мужу в работе Цымбалюк-Романовская начала в 2008 году, сначала став заведующей музыкальной частью. В 2011 году труппу театра Джигарханяна покинули сразу несколько ведущих артистов, включая Андрея Мерзликина, Станислава Дужникова, Елену Ксенофонтову, Алексея Шевченко и Владимира Капустина. Тогда в прессе активно обсуждалось, что причиной демарша актеров стало возросшее влияние спутницы Джигарханяна на его решения.

В 2016 году еще двое сотрудников обвинили теперь уже директора театра Цымбалюк-Романовскую в незаконном увольнении, но тогда конфликт удалось урегулировать мирным путем. Уже в феврале этого года актриса Дана Назарова, проработавшая в труппе Джигарханяна восемь лет, подала на театр в суд за увольнение. Цымбалюк-Романовская в ответ обвинила Назарову в пиаре.

Чем закончится для Виталины нынешний скандал, предсказать сложно. Ее супруг тем временем уже вернулся к любимому делу. Друг Джигарханяна Артур Согомонян сообщил РИА Новости, что в театре полным ходом идут репетиции и спектакли, а "Армен Борисович активно включился в работу". По словам Согомоняна, оставшемуся без доступа к квартире артисту даже оборудовали в театре специальную комнату, где он иногда остается ночевать.