Друг Джигарханяна рассказал, что актер вернулся к работе в театре

Здание Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Архивное фото

Здание Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Актер и режиссер Армен Джигарханян активно включился в работу в театре под своим руководством, репетиции проходят в штатном режиме, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

"Армен Борисович активно включился в работу. В театре репетиции и спектакли проходят в спокойном, штатном режиме", — сообщил Согомонян.

На прошлой неделе в театре под руководством Армена Джигарханяна проводились следственные действия по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера. Артист 10 октября поступил на лечение в 57-ю горбольницу, где пробыл две недели.

Представитель супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской Ирина Мазур 19 октября сообщила об увольнении Цымбалюк-Романовской из театра и ее решении развестись с Джигарханяном. Мазур также рассказала, что развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской состоится 9 ноября, все необходимые для этого документы уже готовы.