В Британии представили книгу Якунина о властных интригах и бизнесе в России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Британское издательство Biteback Publishing презентовало книгу экс-президента РЖД Владимира Якунина "Тернистые пути" (The Treacherous Path).

Как сообщается на сайте издательства, Якунин рассказывает в ней о своем опыте "на передовой линии во время падения и последующего возрождения России". Экс-глава РЖД описал свою карьеру в качестве офицера разведки, министра и руководителя одной из самых крупных российских компаний.

"Поднимая такие разные темы, как терроризм, интриги во власти и реальность ведения бизнеса в России, и предлагая уникальные детали постсоветского мышления, впервые такая фигура, как Якунин, с такой откровенностью говорит о своей стране", — пишет издательство в аннотации.

Книга выйдет в продажу в марте 2018 года, но уже доступна для предзаказа.