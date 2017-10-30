В Британии представили книгу Якунина о властных интригах и бизнесе в России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Британское издательство Biteback Publishing презентовало книгу экс-президента РЖД Владимира Якунина "Тернистые пути" (The Treacherous Path).
"Поднимая такие разные темы, как терроризм, интриги во власти и реальность ведения бизнеса в России, и предлагая уникальные детали постсоветского мышления, впервые такая фигура, как Якунин, с такой откровенностью говорит о своей стране", — пишет издательство в аннотации.
Книга выйдет в продажу в марте 2018 года, но уже доступна для предзаказа.