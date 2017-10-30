Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества «Мемориал», речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа, — о двадцати, свыше миллиона человек были расстреляны.
Разговор о необходимости общенационального мемориала сгинувшим в советских лагерях и тюрьмах вели еще с хрущевских времен. Благодаря указу президента Владимира Путина, подписанному в 2015 году, этот проект наконец стал реальностью. Скульптурная композиция работы Георгия Франгуляна высотой шесть метров и длиной 30 метров в День памяти жертв политических репрессий появится в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова.
Скульптор Георгий Франгулян создал «Стену скорби» за рекордно короткий для такого масштабного проекта срок — за полтора года. Автор утверждает, что ни на секунду не забывал об ответственности перед теми, кого коснулась эта трагедия, и признается, что идея мемориала навеяна детскими воспоминаниями.
Георгий Франгулян также автор памятника Исааку Бабелю в Одессе. Выдающийся писатель был расстрелян в 1940 году по ложному обвинению в шпионаже. В 1954 году Бабеля, как и многих других жертв сталинских репрессий, посмертно реабилитировали. Именно из таких трагических историй сложилась «Стена скорби», говорит скульптор.
«Когда я делал памятник Бабелю, думал о его судьбе, и меня потрясло, как такого талантливейшего и всемирно известного человека могли столь безжалостно расстрелять в 40-м году в расцвете сил и таланта. Из этих судеб отдельных людей сложилась огромная катастрофа для всего народа. У меня обезличена каждая фигура на стене не потому, что я не учитываю конкретно каждого человека, а именно потому, что всех жертв невозможно перечислить», — пояснил автор памятника.
Создание мемориала общей стоимостью 300 миллионов рублей финансировалось из бюджета Москвы. Также Фондом Памяти был организован сбор народных средств — больше 45 миллионов рублей поступило от частных лиц и компаний. Даже те, кто не мог помочь финансово, находили возможность не остаться в стороне, — рассказывает советник президента России, председатель Попечительского совета Фонда Памяти Михаил Федотов.
За несколько дней до открытия памятника в мастерскую Георгия Франгуляна пришла группа репрессированных, чтобы увидеть такой долгожданных для них памятник. О том, как важен мемориал не только для жертв, но и для всего общества, говорит и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
«С хрущевских времен эта тема поднималась, потом исчезала, в 90-е годы тоже проводили конкурс на монумент, и Соловецкий камень был установлен как некий закладной камень-обещание, и вот оно исполняется. Вся страна прошла через это, и процесс осмысления занимает годы. То, что мемориал появляется сейчас и что открытие совпадает со столетием революции, — это ход истории. Установка памятника от лица государства, утверждение государственной концепции — это точка отсчета, которая фиксирует движение общества вперед», — считает Романов.
При Музее истории ГУЛАГа работает социально-волонтерский центр, который помогает людям, прошедшим лагеря: юридически, финансово и морально. Зачастую сюда приходят жертвы репрессий, которые просто хотят, чтобы их истории были услышаны, — рассказывает сотрудник музея Мария Испольнова.
Сотрудники музея запустили специальный проект «Мой ГУЛАГ». Они уже собрали более ста видеоинтервью жертв репрессий, где те рассказывают о том, что пережили. Для Марии Испольновой это тоже личная история — ее дедушка, поэт и переводчик Сергей Поделков, был осужден как враг народа и с 1936 по 1938 годы пробыл в лагерях.
«Кому-то он не понравился, не то сказал, и на него написали донос. Мы до сих пор не знаем, кто это был. Хотя ничего крамольного в дедушкиных стихах не было, он верил в коммунистическую идею, это хорошо видно в его ранних произведениях. Его отправили в Коми и немного восточнее, это примерно Ижма, Печора. Дедушку гоняли по разным точкам, где были разные виды работ: заводы, что-то связанное с металлургией, то есть был и квалифицированный труд, и совершенно рабский, типа лесоповала», — говорит Мария.
Потом, уже на свободе, самым сложным было найти работу. Сергею Поделкову повезло: за него вступился влиятельный коллега, — рассказывает внучка.
«Я знаю о позитивном отношении Константина Симонова, который помогал, когда была шаткая ситуация после дедушкиного возвращения. Его ведь никто не печатал, что понятно: напечатаешь — тебе самому попадет, а Константин Симонов уверенно пропихнул одну из его поэм, и как-то процесс пошел дальше», — делится Мария.
Несмотря на то что жене Сергея Поделкова удалось позже добиться его реабилитации, он даже был награжден за участие в войне, избавиться от страха, что за ним снова придут, не удалось, — считает внучка.
Тем не менее, в отличие от многих жертв репрессий, Сергей Поделков не прожил остаток жизни сломленным человеком, — уверена Мария.
«У него в предисловии к двухтомнику избранного прекрасный есть кусок, когда он говорит о поэтах, которые зациклились на военной теме. Он пишет, что если в жизни столько красок, то какой смысл нам выбирать себе только серую, черную и кроваво-красную и жить с ними до конца жизни. Я думаю, что такое здоровое отношение у него было не только к теме войны, но и к лагерной теме. Конечно, он это переживал, через стихи в том числе, но он это пережил», — считает внучка.
Мария Испольнова работает в Музее истории ГУЛАГа уже два года и за это время убедилась, что жертвы были по обе стороны советской репрессивной машины.
«Когда находишься в этой теме долго и достигаешь в ней определенной глубины, то грань между так называемыми жертвами и так называемыми палачами стирается. Ты просто видишь человека, у которого есть какой-то трагический опыт. Этот опыт может заключаться в том, что его предали, оболгали и убили. Этот трагический опыт может заключаться в том, что он не выдержал какого-то давления и выбрал страшную сторону, зная, что она страшная, совершал страшные вещи и знал это», — отмечает сотрудник музея.
Нередко люди, находившиеся в позиции силы, пытались помочь тем, кого обрекали на страдания, — продолжает Испольнова.
«Мне лично рассказывала женщина, как следователь изменил ей данные, с которыми ее арестовывали, потому что ее забрали из института за то, что отец — враг народа. Понятно, что на тот момент у нее не было профессии, а в лагере без профессии посылали на самые тяжелые работы. Следователь у нее спросил: «Что умеешь?» Она ответила: «Шить». Он записал в деле: «Швея». Это ее спасло», — рассказывает Мария.
Мемориал «Стена скорби» должен стать не только напоминанием о страшной трагедии, но и отправной точкой для примирения общества, разделенного ею, — считает член Фонда Памяти, вдова автора «Архипелаг ГУЛАГ» Наталия Солженицына.
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