Георгий Франгулян также автор памятника Исааку Бабелю в Одессе. Выдающийся писатель был расстрелян в 1940 году по ложному обвинению в шпионаже. В 1954 году Бабеля, как и многих других жертв сталинских репрессий, посмертно реабилитировали. Именно из таких трагических историй сложилась «Стена скорби», говорит скульптор.

«Когда я делал памятник Бабелю, думал о его судьбе, и меня потрясло, как такого талантливейшего и всемирно известного человека могли столь безжалостно расстрелять в 40-м году в расцвете сил и таланта. Из этих судеб отдельных людей сложилась огромная катастрофа для всего народа. У меня обезличена каждая фигура на стене не потому, что я не учитываю конкретно каждого человека, а именно потому, что всех жертв невозможно перечислить», — пояснил автор памятника.