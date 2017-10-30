«Он боялся всю жизнь»:
родные — о жертвах политических репрессий
Анна Михайлова

Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества «Мемориал», речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа, — о двадцати, свыше миллиона человек были расстреляны.

Разговор о необходимости общенационального мемориала сгинувшим в советских лагерях и тюрьмах вели еще с хрущевских времен. Благодаря указу президента Владимира Путина, подписанному в 2015 году, этот проект наконец стал реальностью. Скульптурная композиция работы Георгия Франгуляна высотой шесть метров и длиной 30 метров в День памяти жертв политических репрессий появится в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова.

Соловецкий лагерь особого назначения 1925 год.
© Фото : public domain
«Я помню этот ужас»

Скульптор Георгий Франгулян создал «Стену скорби» за рекордно короткий для такого масштабного проекта срок — за полтора года. Автор утверждает, что ни на секунду не забывал об ответственности перед теми, кого коснулась эта трагедия, и признается, что идея мемориала навеяна детскими воспоминаниями.

«Ребенком я был в шоке, когда листал какие-то журналы и находил там вычеркнутые фигуры и заштрихованные чернилами головы. Знаете, нельзя было фотографии врагов народа держать в доме, и за этим очень приходилось всем следить, потому что, если придут домой и увидят, что где-то в журнале «Огонек», например, есть фотография репрессированного, то ты будешь следующим. Вот этот ужас я помню. Этот образ вымаранных лиц, я, собственно, в своей стене ввел», — рассказал скульптор.
Скульптор Георгий Франгулян возле монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
Скульптор Георгий Франгулян возле монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монумент Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
Монумент Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочие готовятся закрепить элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
Рабочие готовятся закрепить элементы конструкции монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптор Георгий Франгулян возле монумента Стена скорби перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Георгий Франгулян также автор памятника Исааку Бабелю в Одессе. Выдающийся писатель был расстрелян в 1940 году по ложному обвинению в шпионаже. В 1954 году Бабеля, как и многих других жертв сталинских репрессий, посмертно реабилитировали. Именно из таких трагических историй сложилась «Стена скорби», говорит скульптор.

«Когда я делал памятник Бабелю, думал о его судьбе, и меня потрясло, как такого талантливейшего и всемирно известного человека могли столь безжалостно расстрелять в 40-м году в расцвете сил и таланта. Из этих судеб отдельных людей сложилась огромная катастрофа для всего народа. У меня обезличена каждая фигура на стене не потому, что я не учитываю конкретно каждого человека, а именно потому, что всех жертв невозможно перечислить», — пояснил автор памятника.

Писатель Исаак Бабель после ареста.
© Фото : public domain

Создание мемориала общей стоимостью 300 миллионов рублей финансировалось из бюджета Москвы. Также Фондом Памяти был организован сбор народных средств — больше 45 миллионов рублей поступило от частных лиц и компаний. Даже те, кто не мог помочь финансово, находили возможность не остаться в стороне, — рассказывает советник президента России, председатель Попечительского совета Фонда Памяти Михаил Федотов.

«Пришел человек и принес кусок бронзы. Он сказал: «У меня нет денег, но я принес бронзу, чтобы она тоже была использована при создании мемориала». Пришла женщина и принесла мешок медных монет. Это очень пронзительные истории. То, что люди вносили вклад от себя лично, — очень важный шаг и в гражданском осмыслении событий прошлого, и в отречении от тех преступлений, которые в прошлом совершались», — считает Федотов.
Фотографии людей, жертв политических репрессий, на Бутовском полигоне в Москве.
© РИА Новости / Алексей Савостин
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За несколько дней до открытия памятника в мастерскую Георгия Франгуляна пришла группа репрессированных, чтобы увидеть такой долгожданных для них памятник. О том, как важен мемориал не только для жертв, но и для всего общества, говорит и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

«С хрущевских времен эта тема поднималась, потом исчезала, в 90-е годы тоже проводили конкурс на монумент, и Соловецкий камень был установлен как некий закладной камень-обещание, и вот оно исполняется. Вся страна прошла через это, и процесс осмысления занимает годы. То, что мемориал появляется сейчас и что открытие совпадает со столетием революции, — это ход истории. Установка памятника от лица государства, утверждение государственной концепции — это точка отсчета, которая фиксирует движение общества вперед», — считает Романов.

«Дедушка боялся всю жизнь»

При Музее истории ГУЛАГа работает социально-волонтерский центр, который помогает людям, прошедшим лагеря: юридически, финансово и морально. Зачастую сюда приходят жертвы репрессий, которые просто хотят, чтобы их истории были услышаны, — рассказывает сотрудник музея Мария Испольнова.

«Недавно мне рассказывала коллега, которая работает в фондах, что к ним пришел мужчина передавать какой-то предмет в собрание и рассказал, что вырос в детдоме при А.Л.Ж.И.Р.е (Акмолинский лагерь жен изменников Родины. — Прим. ред.) и до сих пор ездит к своей нянечке в этот детдом. Понимаете, это детдома, в которых дети голодали и погибали, но и в этих страшных местах, откуда практически не выходили люди, благодаря одной нянечке никто не умер. Она очень всех любила, и этот мужчина — не единственный, кто спустя столько лет к ней приезжает», — рассказывает Испольнова.

Сотрудники музея запустили специальный проект «Мой ГУЛАГ». Они уже собрали более ста видеоинтервью жертв репрессий, где те рассказывают о том, что пережили. Для Марии Испольновой это тоже личная история — ее дедушка, поэт и переводчик Сергей Поделков, был осужден как враг народа и с 1936 по 1938 годы пробыл в лагерях.

«Кому-то он не понравился, не то сказал, и на него написали донос. Мы до сих пор не знаем, кто это был. Хотя ничего крамольного в дедушкиных стихах не было, он верил в коммунистическую идею, это хорошо видно в его ранних произведениях. Его отправили в Коми и немного восточнее, это примерно Ижма, Печора. Дедушку гоняли по разным точкам, где были разные виды работ: заводы, что-то связанное с металлургией, то есть был и квалифицированный труд, и совершенно рабский, типа лесоповала», — говорит Мария.

Соловецкий лагерь особого назначения 1925 год.
© Фото : public domain

Потом, уже на свободе, самым сложным было найти работу. Сергею Поделкову повезло: за него вступился влиятельный коллега, — рассказывает внучка.

«Я знаю о позитивном отношении Константина Симонова, который помогал, когда была шаткая ситуация после дедушкиного возвращения. Его ведь никто не печатал, что понятно: напечатаешь — тебе самому попадет, а Константин Симонов уверенно пропихнул одну из его поэм, и как-то процесс пошел дальше», — делится Мария.

Несмотря на то что жене Сергея Поделкова удалось позже добиться его реабилитации, он даже был награжден за участие в войне, избавиться от страха, что за ним снова придут, не удалось, — считает внучка.

«Он боялся потом всю жизнь. У меня внутри все скручивается, когда я читаю, как он прославлял Ленина в каких-то стихах, потому что я понимаю, что это просто от того, что страх остался. Невозможно было ничего сделать, чтобы он исчез», — признает Испольнова.

Тем не менее, в отличие от многих жертв репрессий, Сергей Поделков не прожил остаток жизни сломленным человеком, — уверена Мария.

«У него в предисловии к двухтомнику избранного прекрасный есть кусок, когда он говорит о поэтах, которые зациклились на военной теме. Он пишет, что если в жизни столько красок, то какой смысл нам выбирать себе только серую, черную и кроваво-красную и жить с ними до конца жизни. Я думаю, что такое здоровое отношение у него было не только к теме войны, но и к лагерной теме. Конечно, он это переживал, через стихи в том числе, но он это пережил», — считает внучка.

«Грань между жертвами и палачами стерлась»

Мария Испольнова работает в Музее истории ГУЛАГа уже два года и за это время убедилась, что жертвы были по обе стороны советской репрессивной машины.

«Когда находишься в этой теме долго и достигаешь в ней определенной глубины, то грань между так называемыми жертвами и так называемыми палачами стирается. Ты просто видишь человека, у которого есть какой-то трагический опыт. Этот опыт может заключаться в том, что его предали, оболгали и убили. Этот трагический опыт может заключаться в том, что он не выдержал какого-то давления и выбрал страшную сторону, зная, что она страшная, совершал страшные вещи и знал это», — отмечает сотрудник музея.

Участница акции "Возвращение имен" на Лубянской площади в Москве. В канун Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня проходит ежегодная акция, во время которой все желающие зачитывают списки с именами жертв Большого террора 1937-1938 годов.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Нередко люди, находившиеся в позиции силы, пытались помочь тем, кого обрекали на страдания, — продолжает Испольнова.

«Мне лично рассказывала женщина, как следователь изменил ей данные, с которыми ее арестовывали, потому что ее забрали из института за то, что отец — враг народа. Понятно, что на тот момент у нее не было профессии, а в лагере без профессии посылали на самые тяжелые работы. Следователь у нее спросил: «Что умеешь?» Она ответила: «Шить». Он записал в деле: «Швея». Это ее спасло», — рассказывает Мария.

Монумент "Стена скорби" перед началом его транспортировки к месту установки в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мемориал «Стена скорби» должен стать не только напоминанием о страшной трагедии, но и отправной точкой для примирения общества, разделенного ею, — считает член Фонда Памяти, вдова автора «Архипелаг ГУЛАГ» Наталия Солженицына.

«Сегодня точка поставлена не будет. Но памятник — шаг к примирению. Потому что примирение невозможно на основе забвения, а памятник не даст забыть, — отметила она. — В «Стене Скорби» заложена идея ПАМЯТИ. Мудрец говорил: "забвение — это смерть души". А испытывать или не испытывать вину — зависит от развитости сознания, от совести, от понимания. И в любом случае это чувство личное, а не коллективное», — подчеркнула Солженицына.
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