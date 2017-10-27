В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову

САМАРА, 27 окт — РИА Новости. Памятник режиссеру Эльдару Рязанову открыли на его родине в Самаре, передаёт корреспондент РИА Новости.

Памятник установлен на улице Фрунзе, рядом с домом, где родился известный режиссёр. Кинематографист изображён сидящим на скамейке и наблюдающим за пришедшими как сторонний зритель. Автором монумента является грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе (Прасто).

"Его любовь к Самаре для меня в какой-то степени оставалась загадкой… Он здесь родился. Но он не помнил, как он тут родился, как он провёл первый год своей жизни. Потом он возвращался сюда в войну… Я не знаю, чтобы после этого он ездил сюда или как-то был. Но жизнь сложилась таким образом, что последние 20 лет это был роман любовный, нежный, взволнованный, постоянный, его с его родным городом Самарой", — сказала на открытии памятника вдова режиссёра Эмма Абайдуллина.

По словам Абайдуллиной, в Самаре в последние годы проходили все премьеры фильмов режиссёра, творческие вечера и встречи. Вдова режиссёра отметила, что Эльдар Рязанов всегда с радостью приезжал в родной город.

Дочь режиссёра Ольга Рязанова рассказала на открытии, что памятник ей понравился и напомнил ей покойного отца.

"По облику он (памятник) очень похож на моего папу. Он не пафосный. Он сидит c такой расслабленной, с такой полуулыбкой, с такой иронической и доброй, которая была ему свойственна и в жизни", — сказала Ольга Рязанова.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года в Самаре будет создан музей режиссера. Помимо музея в городе уже есть сквер Эльдара Рязанова, который в будущем будет представлять собой импровизированный кинозал.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В 2012 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Самары". Также в городе к 85-летию режиссера был установлен памятник герою его фильма "Берегись автомобиля" Юрию Деточкину.

Режиссер скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс".