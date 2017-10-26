Крейсер "Аврора" начал готовиться к Фестивалю света к столетию революции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Крейсер "Аврора" в Петербурге начал подготовку к участию в Фестивале света 4-5 ноября, посвященному 100-летию революции, сообщил РИА Новости командир крейсера Артем Знаменщиков.
"Соответствующее совещание, посвященное проведению этого праздника, уже состоялось в Западном военном округе. На набережной приступили к монтированию оборудования. Подготовка началась", — сказал он в ходе пресс-тура российских и белорусских журналистов, организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
Командир отметил, что обсуждение организационных моментов мероприятия продолжается.
Как сообщили в пресс-службе петербургской администрации, корабль впервые станет одной из площадок фестиваля. На нем два дня подряд, начиная с 19.00, будет демонстрироваться уникальное мультимедийное шоу в формате 3D. Строительство крейсера и боевой путь "Авроры", узнаваемые исторические вехи начала ХХ века, знаменитый залп, революция, последующие важнейшие события страны и ее современные образы будут представлены в трехмерном измерении.
Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий революции 1917 года.
Имя "Аврора" (в древнеримской мифологии — богиня утренней зари) крейсер получил в честь фрегата, защищавшего Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны 1853-1856 годов.