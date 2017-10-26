Крейсер "Аврора" начал готовиться к Фестивалю света к столетию революции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Крейсер "Аврора" в Петербурге начал подготовку к участию в Фестивале света 4-5 ноября, посвященному 100-летию революции, сообщил РИА Новости командир крейсера Артем Знаменщиков.

"Соответствующее совещание, посвященное проведению этого праздника, уже состоялось в Западном военном округе. На набережной приступили к монтированию оборудования. Подготовка началась", — сказал он в ходе пресс-тура российских и белорусских журналистов, организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Командир отметил, что обсуждение организационных моментов мероприятия продолжается.

Как сообщили в пресс-службе петербургской администрации, корабль впервые станет одной из площадок фестиваля. На нем два дня подряд, начиная с 19.00, будет демонстрироваться уникальное мультимедийное шоу в формате 3D. Строительство крейсера и боевой путь "Авроры", узнаваемые исторические вехи начала ХХ века, знаменитый залп, революция, последующие важнейшие события страны и ее современные образы будут представлены в трехмерном измерении.

В шоу будут использованы видео и звуковые эффекты, мощные световые приборы и пиротехника​, а эпическое полотно, посвященное событиям 1917 года, развернется в это время на фасаде здания Главного штаба. На фасаде Зимнего дворца пройдет состязание команд художников-мэпперов. Каждая команда в своей неповторимой манере проиллюстрирует одну из пяти популярных любимых песен о Петербурге.

Бронепалубный крейсер первого ранга "Аврора" является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий революции 1917 года.

Имя "Аврора" (в древнеримской мифологии — богиня утренней зари) крейсер получил в честь фрегата, защищавшего Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны 1853-1856 годов.