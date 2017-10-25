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Культура

Остановившиеся во время Октябрьской революции часы заведут в Эрмитаже

15:3525.10.2017
(обновлено: 15:57 25.10.2017)
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© РИА Новости / Вадим ЖерновПерейти в фотобанкДиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фотоДиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Часы, остановленные 100 лет назад в ночь ареста временного правительства в знак осуществления революции, заведут в Эрмитаже в ночь на четверг, сообщил журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анжела Бабенко
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"С завтрашнего дня они (часы) пойдут", — сказал он. Пиотровский уточнил, что часы, остановленные в ночь на 26 октября 1917 года в момент ареста временного правительства, находятся в Белой столовой Эрмитажа. Их стрелки уже целый век показывают 2 часа 10 минут.

Встреча с Пиотровским прошла в рамках экспертно-медийного тура "Проект-2017. Путешествие в революцию" с участием журналистов России и Белоруссии, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Глава Эрмитажа напомнил также, что в среду состоится торжественное открытие выставки к 100-летию русской революции "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь". В этой выставке задействованы все залы Зимнего дворца. Так Иорданская галерея и Иорданская лестницы встречают посетителей Эрмитажа революционными плакатами, предваряющими основную экспозицию.

Памятник Ленину у Финляндского вокзала. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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По словам Пиотровского, он надеется, что выставка к 100-летию революции произведет большое впечатление на посетителей. "Вы увидите (выставку) и, я думаю, будете тронуты и восхищены", — сказал Пиотровский, обращаясь к журналистам.

Директор Эрмитажа охарактеризовал глобальный проект к 100-летию русской революции, как "говорящий" дворец. "Это не совсем выставка — это "говорящий" дворец", — резюмировал он.

«Ленин и Керенский: мифы и реальность»
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСо всей страны в Ульяновском музее Ленина собраны скульптуры, картины и прочие произведения изобразительного искусства, посвященные революции и ее вождю.Скульптура Владимира Ленина и Надежды Крупской в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Со всей страны в Ульяновском музее Ленина собраны скульптуры, картины и прочие произведения изобразительного искусства, посвященные революции и ее вождю.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ год столетия революции в мемориале идет выставка, посвященная не только Ленину, но и А. Ф. Керенскому - он также уроженец Симбирска, его отец был директором городской гимназии и подчиненным Ильи Николаевича Ульянова. Оба деятеля 1917 года были с детства знакомы друг с другом.Посетитель на выставке Ленин и Керенский: мифы и реальность в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В год столетия революции в мемориале идет выставка, посвященная не только Ленину, но и А. Ф. Керенскому - он также уроженец Симбирска, его отец был директором городской гимназии и подчиненным Ильи Николаевича Ульянова. Оба деятеля 1917 года были с детства знакомы друг с другом.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПрикладное искусство "с Лениным", богатейшая коллекция которого есть в Ульяновске, в невиданных в истории масштабах производилось с начала двадцатых по конец восьмидесятых годов прошлого века.Коллекция фарфора в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Прикладное искусство "с Лениным", богатейшая коллекция которого есть в Ульяновске, в невиданных в истории масштабах производилось с начала двадцатых по конец восьмидесятых годов прошлого века.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКартины и скульптуры, изображающие Ильича, с 1930-х годов должны были соответствовать достаточно жестким иконографическим канонам.Скульптура Ленина с книгой в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Картины и скульптуры, изображающие Ильича, с 1930-х годов должны были соответствовать достаточно жестким иконографическим канонам.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа революционных и ленинских экспозициях в советские годы опробовались самые передовые музейные технологии.Интерактивная карта Триумфальное шествие советской власти в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На революционных и ленинских экспозициях в советские годы опробовались самые передовые музейные технологии.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИван Шадр - один из первых скульпторов, "застолбивших" революционную тематику. Именно Шадру было суждено стать одним из разработчиков ленинского плана монументальной пропаганды 1918 года.Скульптура Булыжник оружие пролетариата в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Иван Шадр - один из первых скульпторов, "застолбивших" революционную тематику. Именно Шадру было суждено стать одним из разработчиков ленинского плана монументальной пропаганды 1918 года.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМемориальные интерьеры симбирского дома Ульяновых роассказывают о жизни семьи до революции - по тогдашним меркам, вполне скромной.В Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мемориальные интерьеры симбирского дома Ульяновых роассказывают о жизни семьи до революции - по тогдашним меркам, вполне скромной.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЛенинский мемориал, открытый в 1970 году, поражает своими масштабами.В Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ленинский мемориал, открытый в 1970 году, поражает своими масштабами.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ фондах музея - множество документов и агитпродукции.Выставка Ленин и Керенский: мифы и реальность в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В фондах музея - множество документов и агитпродукции.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСкульптурное освоение революционной темы велось все годы советской власти.Композиция Коммунисты в музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скульптурное освоение революционной темы велось все годы советской власти.
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Особые, усложненные шахматы Ленина для советского ленинского мифа были доказательством недюжинного интеллекта главного большевика.
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Один из главных сюжетов живописной и скульптурной ленинианы - выступление на Финляндском вокзале в Петрограде после возвращения в Россию в апреле 1917 года.
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Собрания сочинений В.И. Ленина издавались регулярно, при этом "пересобирались" лишь несколько раз. Последним, наиболее выверенным изданием считалось пятое - именно по нему после его публикации следовало выверять цитаты вождя в печати.
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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На фоне величественного мемориала собственно дом Ульяновых теряется.
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