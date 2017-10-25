Остановившиеся во время Октябрьской революции часы заведут в Эрмитаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Часы, остановленные 100 лет назад в ночь ареста временного правительства в знак осуществления революции, заведут в Эрмитаже в ночь на четверг, сообщил журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"С завтрашнего дня они (часы) пойдут", — сказал он. Пиотровский уточнил, что часы, остановленные в ночь на 26 октября 1917 года в момент ареста временного правительства, находятся в Белой столовой Эрмитажа. Их стрелки уже целый век показывают 2 часа 10 минут.

Встреча с Пиотровским прошла в рамках экспертно-медийного тура "Проект-2017. Путешествие в революцию" с участием журналистов России и Белоруссии, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Глава Эрмитажа напомнил также, что в среду состоится торжественное открытие выставки к 100-летию русской революции "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь". В этой выставке задействованы все залы Зимнего дворца. Так Иорданская галерея и Иорданская лестницы встречают посетителей Эрмитажа революционными плакатами, предваряющими основную экспозицию.

По словам Пиотровского, он надеется, что выставка к 100-летию революции произведет большое впечатление на посетителей. "Вы увидите (выставку) и, я думаю, будете тронуты и восхищены", — сказал Пиотровский, обращаясь к журналистам.

Директор Эрмитажа охарактеризовал глобальный проект к 100-летию русской революции, как "говорящий" дворец. "Это не совсем выставка — это "говорящий" дворец", — резюмировал он.