Под молитвы и овации: в Петербурге прошла премьера "Матильды"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" в Мариинском театре в Петербурге прошла без эксцессов, хотя без молитвенного стояния нескольких противников картины не обошлось.
Премьера под усиленной охраной
За несколько часов до показа обе сцены Мариинского театра приехали охранять усиленные наряды полиции, включая силы ОМОН.
Анонсирующих премьеру плакатов не было, вероятно, чтобы не создавать ненужный ажиотаж. Большинство зрителей пришло на показ по пригласительным билетам. Остальные могли купить билеты по цене от 3 до 6 тысяч рублей.
"Победили здравые люди"
"Целый год меня атаковали, но мы выстояли", — сказал журналистам режиссер, добавив, что в итоге "победили здравые люди".
Теперь Учитель опасается, что фильм начнут смотреть из-за скандала, а работа творческого коллектива окажется на втором месте и не будет оценена по достоинству.
На вопрос журналиста, что бы режиссер хотел передать противнице показа депутату Наталье Поклонской, он сказал в телекамеру: "Я еще раз официально приглашаю Вас прийти в кино и посмотреть фильм".
Противники молились
Во время подхода режиссера к прессе около десятка противников показа фильма собрались напротив здания Мариинского театра на молитвенное стояние. Пожилые женщины читали молитвы, а рядом с ними переминались с ноги на ногу сотрудники полиции.
Учитель акцию протестующих не одобрил. "Они могут иметь свое мнение, но сначала должны зайти в зал и посмотреть фильм. Никакого оскорбления верующих в этой картине нет. Вместо того чтобы протестовать против показа, надо купить билет и посмотреть фильм", — уверен режиссер.
Еще один оппонент Алексея Учителя, руководитель Санкт-Петербургского отдела общественной организации "Народный Собор" Анатолий Артюх последовал призыву режиссера и пришел на премьеру. Его заявление перед началом звучало бескомпромиссно.
Иностранцы испугались
Перед началом фильма нарядные зрители освежались шампанским. После третьего звонка дамы в вечерних платьях в сопровождении кавалеров в смокингах отправились занимать места в зрительном зале. Среди гостей премьеры были городские депутаты, чиновники, петербургские артисты и телезвезды.
"Для нас сегодня праздник, и я рад, что в этой стране победил здравый смысл", — сказал режиссер.
Представив команду, Учитель отметил потрясающую игру Ингеборги Дапкунайте и посетовал, что иностранные актеры "испугались" приехать в Россию. Не было на премьере и Данилы Козловского — он снимается в Ирландии, пробуя силы в сериале "Викинги".
Учитель поблагодарил всех зрителей, отметив их "мужество" прийти на показ фильма, вызвавшего столь сильный общественный резонанс.
Больше всего, как признался он журналистам, режиссер опасался, что кто-то из зрителей покинет показ до конца картины. Его тревога оказалась напрасной, с премьеры не уходили. Однако тех, кто отлучался в уборную из партера, ждал неприятный "сюрприз" — по правилам театра обратно в партер их уже не пускали, можно было вернуться на показ лишь через верхние этажи. Поэтому некоторые зрители жаловались на то, что об этих порядках их никто не предупредил.
Критиковали зрители фильм за "профанацию исторических событий" и за "неверно представленную историческую канву". А ярый противник фильма Анатолий Артюх с некоторым сожалением признался, что в полицию так и не позвонил, потому что "стопроцентных поводов" для этого не было.