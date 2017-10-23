Под молитвы и овации: в Петербурге прошла премьера "Матильды"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" в Мариинском театре в Петербурге прошла без эксцессов, хотя без молитвенного стояния нескольких противников картины не обошлось.

Премьера под усиленной охраной

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

За несколько часов до показа обе сцены Мариинского театра приехали охранять усиленные наряды полиции, включая силы ОМОН.

Анонсирующих премьеру плакатов не было, вероятно, чтобы не создавать ненужный ажиотаж. Большинство зрителей пришло на показ по пригласительным билетам. Остальные могли купить билеты по цене от 3 до 6 тысяч рублей.

"Победили здравые люди"

Из-за скандала вокруг фильма на премьеру слетелись представители не только российских СМИ, но и зарубежных – из Франции, Германии, Швеции, Китая и Японии. Вышедший к прессе Алексей Учитель давал интервью в режиме нон-стоп.

"Целый год меня атаковали, но мы выстояли", — сказал журналистам режиссер, добавив, что в итоге "победили здравые люди".

Теперь Учитель опасается, что фильм начнут смотреть из-за скандала, а работа творческого коллектива окажется на втором месте и не будет оценена по достоинству.

На вопрос журналиста, что бы режиссер хотел передать противнице показа депутату Наталье Поклонской, он сказал в телекамеру: "Я еще раз официально приглашаю Вас прийти в кино и посмотреть фильм".

Противники молились

По его словам, "горсткой людей был создан некий миф, который отпугивает иностранцев от России". "Негативное воспринимается шире, чем что-то позитивное. Но, судя по интернету и моим встречам, подавляющее количество людей хотят посмотреть фильм", — добавил он.

Во время подхода режиссера к прессе около десятка противников показа фильма собрались напротив здания Мариинского театра на молитвенное стояние. Пожилые женщины читали молитвы, а рядом с ними переминались с ноги на ногу сотрудники полиции.

Учитель акцию протестующих не одобрил. "Они могут иметь свое мнение, но сначала должны зайти в зал и посмотреть фильм. Никакого оскорбления верующих в этой картине нет. Вместо того чтобы протестовать против показа, надо купить билет и посмотреть фильм", — уверен режиссер.

Еще один оппонент Алексея Учителя, руководитель Санкт-Петербургского отдела общественной организации "Народный Собор" Анатолий Артюх последовал призыву режиссера и пришел на премьеру. Его заявление перед началом звучало бескомпромиссно.

Иностранцы испугались

Артюх назвал фильм "духовным террором" и не скупился на угрожающие прогнозы невеселого будущего тех, кто пришел на показ. Так, он заявил, что в случае его прихода к власти, зрители получат столько лет тюрьмы, сколько раз они посмотрели ненавистную ему картину. А во время сеанса Артюх намеревался звонить в полицию каждый раз, как на экране покажут "богохульную сцену".

Перед началом фильма нарядные зрители освежались шампанским. После третьего звонка дамы в вечерних платьях в сопровождении кавалеров в смокингах отправились занимать места в зрительном зале. Среди гостей премьеры были городские депутаты, чиновники, петербургские артисты и телезвезды.

Когда на сцену вышли Учитель и его творческий коллектив, зал разразился овациями.

"Для нас сегодня праздник, и я рад, что в этой стране победил здравый смысл", — сказал режиссер.

Представив команду, Учитель отметил потрясающую игру Ингеборги Дапкунайте и посетовал, что иностранные актеры "испугались" приехать в Россию. Не было на премьере и Данилы Козловского — он снимается в Ирландии, пробуя силы в сериале "Викинги".

Учитель поблагодарил всех зрителей, отметив их "мужество" прийти на показ фильма, вызвавшего столь сильный общественный резонанс.

Больше всего, как признался он журналистам, режиссер опасался, что кто-то из зрителей покинет показ до конца картины. Его тревога оказалась напрасной, с премьеры не уходили. Однако тех, кто отлучался в уборную из партера, ждал неприятный "сюрприз" — по правилам театра обратно в партер их уже не пускали, можно было вернуться на показ лишь через верхние этажи. Поэтому некоторые зрители жаловались на то, что об этих порядках их никто не предупредил.

Мнения зрителей о фильме после показа разошлись. Талантливую игру актеров отметили многие, все отметили красоту и яркость картины. "Фильм понравился с художественной стороны, — сказала директор ГМЗ "Павловск" Вера Дементьева, — ну а сюжет был известен заранее. Почему вокруг него возник такой ажиотаж, не понятно до сих пор".

Критиковали зрители фильм за "профанацию исторических событий" и за "неверно представленную историческую канву". А ярый противник фильма Анатолий Артюх с некоторым сожалением признался, что в полицию так и не позвонил, потому что "стопроцентных поводов" для этого не было.