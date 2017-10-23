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Культура

Под молитвы и овации: в Петербурге прошла премьера "Матильды"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (298)
23:5823.10.2017
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© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки фильма Матильда. Архивное фотоСъемки фильма Матильда. Архивное фото
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" в Мариинском театре в Петербурге прошла без эксцессов, хотя без молитвенного стояния нескольких противников картины не обошлось.

Руководитель студии Рок, режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Учитель снова пригласил Поклонскую на "Матильду"
Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

Премьера под усиленной охраной

За несколько часов до показа обе сцены Мариинского театра приехали охранять усиленные наряды полиции, включая силы ОМОН.

Анонсирующих премьеру плакатов не было, вероятно, чтобы не создавать ненужный ажиотаж. Большинство зрителей пришло на показ по пригласительным билетам. Остальные могли купить билеты по цене от 3 до 6 тысяч рублей.

Актер Ларс Айдингер в роли Николая II во время съемокфильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Почему нужно смотреть и за что не любить "Матильду"
Из-за скандала вокруг фильма на премьеру слетелись представители не только российских СМИ, но и зарубежных – из Франции, Германии, Швеции, Китая и Японии. Вышедший к прессе Алексей Учитель давал интервью в режиме нон-стоп.

"Победили здравые люди"

"Целый год меня атаковали, но мы выстояли", — сказал журналистам режиссер, добавив, что в итоге "победили здравые люди".

Теперь Учитель опасается, что фильм начнут смотреть из-за скандала, а работа творческого коллектива окажется на втором месте и не будет оценена по достоинству.

На вопрос журналиста, что бы режиссер хотел передать противнице показа депутату Наталье Поклонской, он сказал в телекамеру: "Я еще раз официально приглашаю Вас прийти в кино и посмотреть фильм".

Актриса Ингеборга Дапкунайте в фильме Матильда
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
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По его словам, "горсткой людей был создан некий миф, который отпугивает иностранцев от России". "Негативное воспринимается шире, чем что-то позитивное. Но, судя по интернету и моим встречам, подавляющее количество людей хотят посмотреть фильм", — добавил он.

Противники молились

Во время подхода режиссера к прессе около десятка противников показа фильма собрались напротив здания Мариинского театра на молитвенное стояние. Пожилые женщины читали молитвы, а рядом с ними переминались с ноги на ногу сотрудники полиции.

Учитель акцию протестующих не одобрил. "Они могут иметь свое мнение, но сначала должны зайти в зал и посмотреть фильм. Никакого оскорбления верующих в этой картине нет. Вместо того чтобы протестовать против показа, надо купить билет и посмотреть фильм", — уверен режиссер.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПротивники фильма "Матильды" режиссера Алексея Учителя во время молельного стояния перед началом премьерного показа кинофильма в Мариинскогом театре Санкт-Петербурга. 23 октября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Противники фильма "Матильды" режиссера Алексея Учителя во время молельного стояния перед началом премьерного показа кинофильма в Мариинскогом театре Санкт-Петербурга. 23 октября 2017

Еще один оппонент Алексея Учителя, руководитель Санкт-Петербургского отдела общественной организации "Народный Собор" Анатолий Артюх последовал призыву режиссера и пришел на премьеру. Его заявление перед началом звучало бескомпромиссно.

Афиша фильма Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Артюх назвал фильм "духовным террором" и не скупился на угрожающие прогнозы невеселого будущего тех, кто пришел на показ. Так, он заявил, что в случае его прихода к власти, зрители получат столько лет тюрьмы, сколько раз они посмотрели ненавистную ему картину. А во время сеанса Артюх намеревался звонить в полицию каждый раз, как на экране покажут "богохульную сцену".

Иностранцы испугались

Перед началом фильма нарядные зрители освежались шампанским. После третьего звонка дамы в вечерних платьях в сопровождении кавалеров в смокингах отправились занимать места в зрительном зале. Среди гостей премьеры были городские депутаты, чиновники, петербургские артисты и телезвезды.

Режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Когда на сцену вышли Учитель и его творческий коллектив, зал разразился овациями.

"Для нас сегодня праздник, и я рад, что в этой стране победил здравый смысл", — сказал режиссер.

Представив команду, Учитель отметил потрясающую игру Ингеборги Дапкунайте и посетовал, что иностранные актеры "испугались" приехать в Россию. Не было на премьере и Данилы Козловского — он снимается в Ирландии, пробуя силы в сериале "Викинги".

Учитель поблагодарил всех зрителей, отметив их "мужество" прийти на показ фильма, вызвавшего столь сильный общественный резонанс.

Больше всего, как признался он журналистам, режиссер опасался, что кто-то из зрителей покинет показ до конца картины. Его тревога оказалась напрасной, с премьеры не уходили. Однако тех, кто отлучался в уборную из партера, ждал неприятный "сюрприз" — по правилам театра обратно в партер их уже не пускали, можно было вернуться на показ лишь через верхние этажи. Поэтому некоторые зрители жаловались на то, что об этих порядках их никто не предупредил.

Листовки фильма Матильда в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мнения зрителей о фильме после показа разошлись. Талантливую игру актеров отметили многие, все отметили красоту и яркость картины. "Фильм понравился с художественной стороны, — сказала директор ГМЗ "Павловск" Вера Дементьева, — ну а сюжет был известен заранее. Почему вокруг него возник такой ажиотаж, не понятно до сих пор".

Критиковали зрители фильм за "профанацию исторических событий" и за "неверно представленную историческую канву". А ярый противник фильма Анатолий Артюх с некоторым сожалением признался, что в полицию так и не позвонил, потому что "стопроцентных поводов" для этого не было.

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