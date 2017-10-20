На премьеру "Матильды" в Петербурге приглашены около тысячи гостей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Около тысячи гостей приглашены на премьеру "Матильды" в Петербурге, которая состоится 23 октября в Мариинском театре, сообщил РИА Новости представитель организатора кинопоказа.
По его словам, список гостей не оглашается. Известно, что на премьеру прибудет съемочная группа во главе с Алексеем Учителем, также будет присутствовать актриса Ингеборга Дапкунайте и адвокат режиссера.
Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Задолго до выхода в прокат она вызвала широкий общественный резонанс.