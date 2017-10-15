Вуди Аллен прокомментировал скандал вокруг Вайнштейна

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский кинорежиссер Вуди Аллен, ранее обвиняемый в сексуальном насилии, назвал "очень грустным" скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого подозревают в сексуальных домогательствах.

"Вся эта история с Харви Вайнштейном очень грустная для всех, кто к ней причастен", — сказал режиссер в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си.

"Трагичная – для бедных женщин, причастных к ней, грустная – для Харви, так как в его жизни теперь все наперекосяк", — добавил он.

По словам режиссера, в киноиндустрии "действительно все время ходит миллион странных слухов". "Некоторые из них оказываются правдой, а некоторые — многие — просто историями про ту актрису или того актера", — отметил режиссер.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл, также сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.