Мединский заявил, что готов обсудить "Матильду" после премьеры

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 14 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил РИА Новости, что не пойдет на премьеру "Матильды" в Москве, но пообещал поговорить о фильме после его выхода в прокат.

"Нет, не пойду. У меня времени нет", — сказал собеседник агентства.

Мединский отметил, что не собирается давать оценку "Матильде", но пообещал высказаться о фильме после того, как он появится в прокате.

По его словам, сама кампания против фильма оказалась невыгодной никому.

"Это всем невыгодно. Я думаю, что это была крайне странная затея тех, кто инициировал эту кампанию… Не хочу делать никаких обобщений, но вся эта кампания вокруг рядового кино лишний раз дала повод говорить о расколе общества. И зачем это надо?" — добавил он.

Фильм вызвал широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.