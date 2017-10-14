Мединский поделился впечатлениями от просмотра "Матильды"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский, выступая на книжной выставке во Франкфурте, рассказал, какие у него сложились впечатления после просмотра фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

"Я смотрел фильм, для меня это загадка, потому что это такая костюмированная историческая мелодрама из серии "Елизавета", "Золотой век", "Влюблённый Шекспир", — передает слова Мединского издание "Известия".

Кроме того, министр напомнил, что фильм выйдет на экраны 26 октября.

Несмотря на то, что фильм "Матильда" еще не вышел, он уже вызвал бурную реакцию в обществе. Так, в движении "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить картину. Согласно Поклонской, специалисты и ученые проанализировали фильм и постановили, что изображенный в "Матильде" образ Николая II противоречит образу, который канонизировала Русская православная церковь.