Режиссера "Зомби по имени Шон" пригласили на культурный форум в Петербурге

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Создателя фильмов "Скотт Пилигрим против всех" и "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта пригласили на Санкт-Петербургский международный культурный форум, также с участниками форума пообщается создатель спецэффектов Ричард Тейлор, рассказал на пресс-конференции во вторник режиссер Федор Бондарчук.
"Одним из гостей секции "Кино" будет Ричард Тейлор, создатель спецэффектов, абсолютно выдающийся художник и ученый. Он представит на форуме совершенно другой формат смотрения. Также у нас новый партнер — школа "Индустрия", которая поможет привезти Эдгара Райта. Это еще не подтверждено, мы ждем… Этот прекрасный британский комедиограф встретится, мы надеемся, с Жорой Крыжовниковым", — сказал Бондарчук.
Секция "Кино" откроется раньше официальной даты: уже с 13 ноября на студии "Ленфильм" пройдет первый коллоквиум ФИПРЕССИ, посвященный российскому кинематографу. По словам кинокритика Андрея Плахова, зарубежным экспертам покажут картину "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и другие.
В работе секции также будет уделено внимание теме столетия революции. Кинокритик Антон Долин проведет круглый стол "Кино и революция: Сто лет спустя", на площадке состоится мировая премьера фильма "20:17", отражающего взгляд современной молодежи на те события, а также пройдут другие мероприятия.