Режиссера "Зомби по имени Шон" пригласили на культурный форум в Петербурге

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Создателя фильмов "Скотт Пилигрим против всех" и "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта пригласили на Санкт-Петербургский международный культурный форум, также с участниками форума пообщается создатель спецэффектов Ричард Тейлор, рассказал на пресс-конференции во вторник режиссер Федор Бондарчук.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября. Ведущие кинодеятели, режиссеры, кинокритики примут участие в работе секции "Кино", которую возглавит Федор Бондарчук.

"Одним из гостей секции "Кино" будет Ричард Тейлор, создатель спецэффектов, абсолютно выдающийся художник и ученый. Он представит на форуме совершенно другой формат смотрения. Также у нас новый партнер — школа "Индустрия", которая поможет привезти Эдгара Райта. Это еще не подтверждено, мы ждем… Этот прекрасный британский комедиограф встретится, мы надеемся, с Жорой Крыжовниковым", — сказал Бондарчук.

Секция "Кино" откроется раньше официальной даты: уже с 13 ноября на студии "Ленфильм" пройдет первый коллоквиум ФИПРЕССИ, посвященный российскому кинематографу. По словам кинокритика Андрея Плахова, зарубежным экспертам покажут картину "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и другие.

Председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала, что в рамках форума пройдут два круглых стола по анимации. Один из них будет интересен для широкой публики: участники узнают о российских новинках и их выходе в международный и отечественный прокат, о том, какие герои интересуют современную аудиторию и многое другое. На второй встрече представители крупных анимационных студий обсудят дальнейшие пути развития индустрии. Кроме того, в Петербурге откроется выставка к столетию аниматора Федора Хитрука.

В работе секции также будет уделено внимание теме столетия революции. Кинокритик Антон Долин проведет круглый стол "Кино и революция: Сто лет спустя", на площадке состоится мировая премьера фильма "20:17", отражающего взгляд современной молодежи на те события, а также пройдут другие мероприятия.