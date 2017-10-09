РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Один день с Цискаридзе: что такое "кнут и пряник" русского балета

14:3709.10.2017
(обновлено: 15:17 09.10.2017)
016200
© РИА Новости / Александр ГальперинНиколай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета им. А.Я. ВагановойНиколай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
© РИА Новости / Александр Гальперин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости, Александр Кудрявцев. Академия русского балета имени Вагановой отметила первый выход на сцену своих первоклассников концертом в Эрмитажном театре.

Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Кровь, пот и станок: один день из жизни балерины Большого театра

В чем заключается искусство балета, что нужно усвоить будущим звездам сцены и их родителям и зачем бриться педагогу, РИА Новости рассказал народный артист России, ректор академии, руководитель секции "Кино и балет" на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме (пройдет 16-18 ноября 2017 года) Николай Цискаридзе.

Учитель и ученик

В зале Эрмитажного театра приглушен свет. Репетиция перед выступлением на празднике первоклассников "Первый выход на сцену" под руководством Цискаридзе в самом разгаре.

"В музыку вступаем с улыбкой! Не как дочка фельдфебеля, а как дочь генерала!" — командует наставник, наблюдая за пируэтами воспитанниц. Маэстро в прекрасной форме и работает вместе с учениками, показывая сложные элементы танцев.

© РИА Новости / Александр ГальперинНиколай Цискаридзе и ученики Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
© РИА Новости / Александр Гальперин
Николай Цискаридзе и ученики Академии русского балета имени А. Я. Вагановой

"Я никогда не хотел быть педагогом. Но мои способности к этому заметили рано, преподавать начал в 20 лет. Сначала заменял своего педагога в школе, потом в театре, затем стал вести класс каждый день 11 сезонов без остановки, потом репетировал с молодыми артистами. Придя в академию, я не хотел брать класс, но получилось так, что педагог был вынужден взять отпуск по семейным обстоятельствам. Пришлось взять класс, чтобы не увеличивать штат", — говорит Цискаридзе.

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Руководитель Балета Монте-Карло рассказал о премьере "Красавица" в Москве

На этом преподавание в академии не ограничилось. Лавры народного артиста — не повод расслабляться в работе наставника.

"Я сын педагога, пример мамы всегда перед глазами. Она три дня в неделю проводила в парикмахерской. Я спрашивал, не надоело ли, а мама отвечала, что не имеет право плохо выглядеть, на нее смотрят дети. Вот я, к примеру, ненавижу бриться. В Большом театре брился лишь перед выходом на сцену. Но теперь по утрам каждый раз себя уговариваю и объясняю, что не имею права выйти небритым к ученикам", — улыбается мастер.

© РИА Новости / Александр ГальперинУченица Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
© РИА Новости / Александр Гальперин
Ученица Академии русского балета имени А. Я. Вагановой

На сцене репетируют юноши. Поначалу кажется, что с ними Цискаридзе общается более сурово, чем с воспитанницами. "Выражения лиц, будто вы не из-за кулис, а из морга вышли", — комментирует он начало выступления. Вскоре достается и девушкам. Мэтр может по-отцовски пожурить, а может и на несколько секунд превратиться в громогласного деспота: "Такая профессия, вы ее сами выбрали".

"Бывает, что некоторые обижаются, другие понимают, что их ругают любя. В этой профессии кнут — большой пряник. Когда нет "кнута", ты не участвуешь в конкурсах и просмотрах, на тебя не обращают внимания, ты не нужен. "Кнут" — показатель того, что тобой интересуются. Как только такое требовательное отношение заканчивается, можешь собирать манатки", — говорит артист.

© РИА Новости / Александр ГальперинНиколай Цискаридзе в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
© РИА Новости / Александр Гальперин
Николай Цискаридзе в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой

"Маша, ты мечта! Мягкая ножка, ты любишь балет!" — Цискаридзе сдержанно отмечает успехи воспитанницы, только что выполнившей сложную партию. Глаза девушки сияют.

Опера-променад Пиковая дама
© Фото предоставлено организаторами оперы-променад “Пиковая дама”
В Москве прошла мировая премьера иммерсивной оперы "Пиковая дама"

"В нашей профессии нужно учиться всегда. Я, будучи педагогом, всегда остаюсь учеником. Постоянно наблюдаю, что делается в мире, в театре. Что-то я не приемлю, а что-то стараюсь внедрить в свою работу. Когда в академию приходят дети, сразу видно, из какой "детской" кто вышел. В балете надо приучить свой организм к сложностям. Модернизации в этой профессии не будет. Так, как сегодня, мы будем учить всегда", — говорит Цискаридзе.

"Борьба с самим собой"

Репетиция окончена, партер заполняется зрителями, родителями первоклассников, у которых сегодня — посвящение в ученики старейшей школы русского балета в России. Их приветствует директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

© РИА Новости / Александр ГальперинНиколай Цискаридзе в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
© РИА Новости / Александр Гальперин
Николай Цискаридзе в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой

"Именно здесь, в Эрмитажном театре, начинался русский балет, благодаря усилиям преподавателей и их воспитанников", — напоминает Пиотровский. "Для нас важно, чтобы воспитанники делали первые шаги в доме Романовых, тех, кто это начал, — подхватывает Цискаридзе и добавляет, обращаясь к родителям, — в вашей жизни началось нелегкое время, и я желаю вам найти верный путь для своего ребенка".

Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Большой театр и Метрополитен-Опера вместе осуществят постановку трех опер

Когда на сцену торжественно выходят пары первоклашек, ректор академии говорит им, что искусство балета — "это борьба с самим собой". "Чтобы стать большим художником на сцене, человек должен знать, чего он хочет, и уметь этого добиться", — напутствует наставник.

Родители снимают праздник на видео — для семейных архивов. Но именно родительские амбиции часто мешают успехам детей, уверен Цискаридзе. "Быть в этой профессии лишь для того, чтобы порадовать своих родных, — это страшно. В прошлом году произошел случай с не слишком одаренной выпускницей, которую мы едва дотянули до конца обучения. После выпускного концерта, где девушка танцевала в кордебалете, ее бабушка пришла к нам скандалить, потому что внучке не дали отдельный поклон. Ее только это и интересовало!" — рассказывает ректор.

© РИА Новости / Александр ГальперинУченицы Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
© РИА Новости / Александр Гальперин
Ученицы Академии русского балета имени А. Я. Вагановой

"Все хотят, чтобы их дочь стала Анной Павловой. Но в мире сейчас — торжество пиара над разумом, причем это касается не только балета. Наше искусство элитарно, оно не для всех и требует больших способностей. В этом деле очень мешают амбиции родителей, но это же было и триста лет назад. Сегодняшнюю ситуацию можно увидеть и в дневниках директора императорских театров Теляковского: после успеха "Русских сезонов", когда артисты получили всемирную известность, в академию повалило огромное количество мамаш с детьми — с протекцией.

Московский театр Новая Опера. Архивное фото
© Фото : предоставлено Московским театром "Новая Опера им. Е. В. Колобова"
Новая опера вернет на московскую сцену спектакль "Гензель и Гретель"

Слова Евгения Шварца, написанные для "Золушки", что никакие связи не помогут ножке стать маленькой, душе — большой, а сердцу — миролюбивым, как нельзя точно относятся к балету. "Часто приходится уговаривать родителей: ну нет у ребенка способностей, а те отвечают — мы вам докажем, что есть! И не понимают, что борются не со мной, не с педагогами, а с собственным ребенком. Необходимо прислушиваться к своим учителям", — говорит Цискаридзе.

© РИА Новости / Александр ГальперинНиколай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой
© РИА Новости / Александр Гальперин
Николай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой

После вручения ученических билетов дети хором произносят клятву верности избранной профессии. На сцену выходит модельер Татьяна Котегова. Она дарит академии роскошное платье, которое создала для звезды балета Майи Плесецкой. Новоиспеченные воспитанники покидают сцену. Под музыку Чайковского начинается концерт воспитанников Вагановской академии.

Лучшие из них выступят и на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме 16 ноября с сюитой "Фея кукол", а ректор академии возглавит секцию "Балет и танец".

Афиша фильма Матильда в кинотеатре Люксор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Адвокат Учителя составил для кинотеатров памятку по "борьбе с мракобесами"

"Скоро в России будет широко отмечаться празднование дня рождения величайшего балетмейстера Мариуса Петипа, поэтому мы решили сделать одним из центральных событий работы секции конференцию по сохранению наследия и подготовке к юбилею великого хореографа и педагога. Ключевым событием также будет круглый стол "Балет и кинематограф". Фильмы о балете сняли режиссеры Тодоровский и Учитель. На круглом столе, посвященном теме балета в кино, мы хотим обсудить, какие цели должны преследовать художники и имеет ли право общество проявлять себя так, как, например, относительно нашумевшего фильма про Матильду Кшесинскую", — рассказывает Цискаридзе.

"Очень важно, что эта тема будет обсуждаться именно в Северной столице, — говорит он. — При всей своей красоте и количестве дворцов Петербург известен тем, что именно здесь родился русский классический балет".

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена