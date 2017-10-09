Один день с Цискаридзе: что такое "кнут и пряник" русского балета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости, Александр Кудрявцев. Академия русского балета имени Вагановой отметила первый выход на сцену своих первоклассников концертом в Эрмитажном театре.

В чем заключается искусство балета, что нужно усвоить будущим звездам сцены и их родителям и зачем бриться педагогу, РИА Новости рассказал народный артист России, ректор академии, руководитель секции "Кино и балет" на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме (пройдет 16-18 ноября 2017 года) Николай Цискаридзе.

Учитель и ученик

В зале Эрмитажного театра приглушен свет. Репетиция перед выступлением на празднике первоклассников "Первый выход на сцену" под руководством Цискаридзе в самом разгаре.

"В музыку вступаем с улыбкой! Не как дочка фельдфебеля, а как дочь генерала!" — командует наставник, наблюдая за пируэтами воспитанниц. Маэстро в прекрасной форме и работает вместе с учениками, показывая сложные элементы танцев.

© РИА Новости / Александр Гальперин Николай Цискаридзе и ученики Академии русского балета имени А. Я. Вагановой © РИА Новости / Александр Гальперин Николай Цискаридзе и ученики Академии русского балета имени А. Я. Вагановой

"Я никогда не хотел быть педагогом. Но мои способности к этому заметили рано, преподавать начал в 20 лет. Сначала заменял своего педагога в школе, потом в театре, затем стал вести класс каждый день 11 сезонов без остановки, потом репетировал с молодыми артистами. Придя в академию, я не хотел брать класс, но получилось так, что педагог был вынужден взять отпуск по семейным обстоятельствам. Пришлось взять класс, чтобы не увеличивать штат", — говорит Цискаридзе.

На этом преподавание в академии не ограничилось. Лавры народного артиста — не повод расслабляться в работе наставника.

"Я сын педагога, пример мамы всегда перед глазами. Она три дня в неделю проводила в парикмахерской. Я спрашивал, не надоело ли, а мама отвечала, что не имеет право плохо выглядеть, на нее смотрят дети. Вот я, к примеру, ненавижу бриться. В Большом театре брился лишь перед выходом на сцену. Но теперь по утрам каждый раз себя уговариваю и объясняю, что не имею права выйти небритым к ученикам", — улыбается мастер.

На сцене репетируют юноши. Поначалу кажется, что с ними Цискаридзе общается более сурово, чем с воспитанницами. "Выражения лиц, будто вы не из-за кулис, а из морга вышли", — комментирует он начало выступления. Вскоре достается и девушкам. Мэтр может по-отцовски пожурить, а может и на несколько секунд превратиться в громогласного деспота: "Такая профессия, вы ее сами выбрали".

"Бывает, что некоторые обижаются, другие понимают, что их ругают любя. В этой профессии кнут — большой пряник. Когда нет "кнута", ты не участвуешь в конкурсах и просмотрах, на тебя не обращают внимания, ты не нужен. "Кнут" — показатель того, что тобой интересуются. Как только такое требовательное отношение заканчивается, можешь собирать манатки", — говорит артист.

© РИА Новости / Александр Гальперин Николай Цискаридзе в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой © РИА Новости / Александр Гальперин Николай Цискаридзе в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой

"Маша, ты мечта! Мягкая ножка, ты любишь балет!" — Цискаридзе сдержанно отмечает успехи воспитанницы, только что выполнившей сложную партию. Глаза девушки сияют.

"В нашей профессии нужно учиться всегда. Я, будучи педагогом, всегда остаюсь учеником. Постоянно наблюдаю, что делается в мире, в театре. Что-то я не приемлю, а что-то стараюсь внедрить в свою работу. Когда в академию приходят дети, сразу видно, из какой "детской" кто вышел. В балете надо приучить свой организм к сложностям. Модернизации в этой профессии не будет. Так, как сегодня, мы будем учить всегда", — говорит Цискаридзе.

"Борьба с самим собой"

Репетиция окончена, партер заполняется зрителями, родителями первоклассников, у которых сегодня — посвящение в ученики старейшей школы русского балета в России. Их приветствует директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

© РИА Новости / Александр Гальперин Николай Цискаридзе в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой © РИА Новости / Александр Гальперин Николай Цискаридзе в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой

"Именно здесь, в Эрмитажном театре, начинался русский балет, благодаря усилиям преподавателей и их воспитанников", — напоминает Пиотровский. "Для нас важно, чтобы воспитанники делали первые шаги в доме Романовых, тех, кто это начал, — подхватывает Цискаридзе и добавляет, обращаясь к родителям, — в вашей жизни началось нелегкое время, и я желаю вам найти верный путь для своего ребенка".

Когда на сцену торжественно выходят пары первоклашек, ректор академии говорит им, что искусство балета — "это борьба с самим собой". "Чтобы стать большим художником на сцене, человек должен знать, чего он хочет, и уметь этого добиться", — напутствует наставник.

Родители снимают праздник на видео — для семейных архивов. Но именно родительские амбиции часто мешают успехам детей, уверен Цискаридзе. "Быть в этой профессии лишь для того, чтобы порадовать своих родных, — это страшно. В прошлом году произошел случай с не слишком одаренной выпускницей, которую мы едва дотянули до конца обучения. После выпускного концерта, где девушка танцевала в кордебалете, ее бабушка пришла к нам скандалить, потому что внучке не дали отдельный поклон. Ее только это и интересовало!" — рассказывает ректор.

"Все хотят, чтобы их дочь стала Анной Павловой. Но в мире сейчас — торжество пиара над разумом, причем это касается не только балета. Наше искусство элитарно, оно не для всех и требует больших способностей. В этом деле очень мешают амбиции родителей, но это же было и триста лет назад. Сегодняшнюю ситуацию можно увидеть и в дневниках директора императорских театров Теляковского: после успеха "Русских сезонов", когда артисты получили всемирную известность, в академию повалило огромное количество мамаш с детьми — с протекцией.

Слова Евгения Шварца, написанные для "Золушки", что никакие связи не помогут ножке стать маленькой, душе — большой, а сердцу — миролюбивым, как нельзя точно относятся к балету. "Часто приходится уговаривать родителей: ну нет у ребенка способностей, а те отвечают — мы вам докажем, что есть! И не понимают, что борются не со мной, не с педагогами, а с собственным ребенком. Необходимо прислушиваться к своим учителям", — говорит Цискаридзе.

© РИА Новости / Александр Гальперин Николай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой © РИА Новости / Александр Гальперин Николай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой

После вручения ученических билетов дети хором произносят клятву верности избранной профессии. На сцену выходит модельер Татьяна Котегова. Она дарит академии роскошное платье, которое создала для звезды балета Майи Плесецкой. Новоиспеченные воспитанники покидают сцену. Под музыку Чайковского начинается концерт воспитанников Вагановской академии.

Лучшие из них выступят и на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме 16 ноября с сюитой "Фея кукол", а ректор академии возглавит секцию "Балет и танец".

"Скоро в России будет широко отмечаться празднование дня рождения величайшего балетмейстера Мариуса Петипа, поэтому мы решили сделать одним из центральных событий работы секции конференцию по сохранению наследия и подготовке к юбилею великого хореографа и педагога. Ключевым событием также будет круглый стол "Балет и кинематограф". Фильмы о балете сняли режиссеры Тодоровский и Учитель. На круглом столе, посвященном теме балета в кино, мы хотим обсудить, какие цели должны преследовать художники и имеет ли право общество проявлять себя так, как, например, относительно нашумевшего фильма про Матильду Кшесинскую", — рассказывает Цискаридзе.

"Очень важно, что эта тема будет обсуждаться именно в Северной столице, — говорит он. — При всей своей красоте и количестве дворцов Петербург известен тем, что именно здесь родился русский классический балет".