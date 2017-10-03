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Культура

Причиной смерти основателя Playboy стала остановка сердца

20:0903.10.2017
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© AP Photo / Jae C. HongХью Хефнер в Особняке Playboy в Лос-Анджелесе. Архивное фотоХью Хефнер в Особняке Playboy в Лос-Анджелесе. Архивное фото
© AP Photo / Jae C. Hong

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца и легочной недостаточности, сообщает издание Page Six со ссылкой на поступившее в его распоряжение свидетельство о смерти.

Джаред Лето во время фестиваля Cannes Lions, 2014. Архивное фото
© AP Photo / Lionel Cironneau
Джаред Лето сыграет Хью Хефнера в новом биографическом фильме
Как сообщает издание, за шесть дней до смерти Хефнер также страдал от кишечной палочки и заражения крови.

Вдова Хефнера 31-летняя Кристал Хефнер в понедельник впервые после смерти мужа сделала заявление. "Мое сердце разбито. Я все еще не верю. Он дал мне жизнь. Он дал мне направление. Он научил меня доброте. Он изменил мою жизнь, он спас меня. С ним я чувствовала себя любимой каждый день", — сказала она в интервью изданию People.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в конце сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких.

Главный Playboy Хью Хефнер
© REUTERS / Ethan MilleХью Хефнер родился в Чикаго в 1926 году. В 1944 году он пошел в армию,застал Вторую мировую войну. После нее он поступил в Университет Иллинойса в Урбане-Шампэйн, где выучился на психолога.Основатель журнала Playboy Хью Хефнер с девушками. 20 сентября 2003
© REUTERS / Ethan Mille
Хью Хефнер родился в Чикаго в 1926 году. В 1944 году он пошел в армию,застал Вторую мировую войну. После нее он поступил в Университет Иллинойса в Урбане-Шампэйн, где выучился на психолога.
© AP Photo / Nick UtПосле учебы он какое-то время проработал копирайтером в журнале Esquire, но уволился оттуда после того, как ему отказали в повышении, и решил создать собственный журнал.Хью Хефнер держит журнал Playboy и видеокассету с канала Playboy Channel во время интервью в особняке Playboy в Холмби-Хиллз. 29 ноября 1982
© AP Photo / Nick Ut
После учебы он какое-то время проработал копирайтером в журнале Esquire, но уволился оттуда после того, как ему отказали в повышении, и решил создать собственный журнал.
© AP Photo / LoundyДля создания собственного журнала он взял кредит в банке, одолжил денег у матери и нашел порядка 45 инвесторов. Рабочим названием журнала было Stag Party ("Холостяцкая вечеринка").Хью Хефнер с девушкой из Playboy после награждения на Голливудской Аллее славы. 9 апреля 1980
© AP Photo / Loundy
Для создания собственного журнала он взял кредит в банке, одолжил денег у матери и нашел порядка 45 инвесторов. Рабочим названием журнала было Stag Party ("Холостяцкая вечеринка").
© REUTERS / Robert GalbraithПервый номер Playboy вышел в 1953 году с Мерилин Монро на обложке. Тираж составлял 70 тысяч экземпляров. К конце десятилетия тираж каждого номера составлял более миллиона экземпляров.Основатель журнала Playboy Хью Хефнер с подругами на вечеринке ESPY Awards в Особняке Playboy. 12 июля 2005
© REUTERS / Robert Galbraith
Первый номер Playboy вышел в 1953 году с Мерилин Монро на обложке. Тираж составлял 70 тысяч экземпляров. К конце десятилетия тираж каждого номера составлял более миллиона экземпляров.
© AP Photo / Laurent ReboursСам Хефнер никогда не считал журнал Playboy чисто эротическим - по его словам, это просто журнал об образе жизни. Однако это не мешало ему окружать себя многочисленными моделями в течение всего своего жизненного пути.Основатель Playboy Хью Хефнер задувает свечи на свой 75-летний юбилей. 12 мая 2001
© AP Photo / Laurent Rebours
Сам Хефнер никогда не считал журнал Playboy чисто эротическим - по его словам, это просто журнал об образе жизни. Однако это не мешало ему окружать себя многочисленными моделями в течение всего своего жизненного пути.
© AP Photo / Stringer/ Central PressХефнер был трижды женат: в 1949-59 годах на Милли Вилльямс,в 1989-1998 на Кимберли Конрад, с 2010 года и до самой смерти - на Кристал Харрис. Чем старше становился Хефнер, тем моложе были его жены и возлюбленные.Хью Хефнер с актрисой Барбарой Бентон на борту самолета Playboy Big Bunny. 30 августа 1970
© AP Photo / Stringer/ Central Press
Хефнер был трижды женат: в 1949-59 годах на Милли Вилльямс,в 1989-1998 на Кимберли Конрад, с 2010 года и до самой смерти - на Кристал Харрис. Чем старше становился Хефнер, тем моложе были его жены и возлюбленные.
© AP Photo / Laurent ReboursВ начале 1960-х годов Хефнер создал телешоу "Пентхаус Плейбоя", купил для него особняк и открыл первый клуб Playboy в Чикаго. В апреле 1980-го у него появилась собственная звезда на "Аллее славы" в Голливуде.Хью Хефнер с девушками Playboy во время 52-го Каннского кинофестиваля. 14 мая 1999
© AP Photo / Laurent Rebours
В начале 1960-х годов Хефнер создал телешоу "Пентхаус Плейбоя", купил для него особняк и открыл первый клуб Playboy в Чикаго. В апреле 1980-го у него появилась собственная звезда на "Аллее славы" в Голливуде.
© AP Photo / Matt SaylesОбраз жизни Хефнера полностью соответствовал названию его журнала: бабник-бонвиван, любящий роскошь гедонист, отдающий себя развлечениям 24 часа в сутки.Холли Мэдисон, Хью Хефнер, Бриджит Марквардт и Кендра Уилкинсон на премьере фильма Мальчикам это нравится в Лос-Анджелесе. 20 августа 2008
© AP Photo / Matt Sayles
Образ жизни Хефнера полностью соответствовал названию его журнала: бабник-бонвиван, любящий роскошь гедонист, отдающий себя развлечениям 24 часа в сутки.
© AFP 2017 / Lucy NicholsonДля его журнала снимались такие известные женщины, как Памела Андерсон, Синди Крофуфорд, Ким Бейсингер, Дрю Бэриммор и многие другие. Кроме того, в Playboy публиковались рассказы Набокова, Лема, Артура Кларка, Маргарет Этвуд.Хью Хефнер с девушкой Playboy Зои Грегори на 44-ой ежегодной премии Грэмми. 26 февраля 2002
© AFP 2017 / Lucy Nicholson
Для его журнала снимались такие известные женщины, как Памела Андерсон, Синди Крофуфорд, Ким Бейсингер, Дрю Бэриммор и многие другие. Кроме того, в Playboy публиковались рассказы Набокова, Лема, Артура Кларка, Маргарет Этвуд.
© AP PhotoДетищу Хефнера и ему самому немало внимания уделяли кинематографисты: в 1992 году о нем был снят документальный фильм "Хью Хефнер: однажды". В 1998 году вышел фильм "Плейбой: история Х", в 2009 году — фильм "Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник".Хью Хефнер просматривает пробные листы для своего журнала Playboy в Чикаго. 20 июня 1961
© AP Photo
Детищу Хефнера и ему самому немало внимания уделяли кинематографисты: в 1992 году о нем был снят документальный фильм "Хью Хефнер: однажды". В 1998 году вышел фильм "Плейбой: история Х", в 2009 году — фильм "Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник".
© AFP 2017 / Stringer/ Central PressВ 1970 году Хефнер приобрел знаменитый черный самолет Big Bunny ("Большой кролик"), где устраивал вечеринки. Кстати, знаменитый кролик в смокинге и бабочке появился уже во втором номере Playboy и вскоре стал его логотипом.Хью Хефнер с девушками возле самолета Playboy в аэропорту Ле Бурже. 30 августа 1970
© AFP 2017 / Stringer/ Central Press
В 1970 году Хефнер приобрел знаменитый черный самолет Big Bunny ("Большой кролик"), где устраивал вечеринки. Кстати, знаменитый кролик в смокинге и бабочке появился уже во втором номере Playboy и вскоре стал его логотипом.
© AP Photo / Edward s. KitchО Хефнере были написаны несколько книг: "Господин Плейбой: Хью Хефнер и американская мечта", "Плейбой Хью Хефнера", "Плейбой 2000 — вечеринка продолжается".Хью Хефнер с официанткой Bunny Girl в ночном клубе Хефнера в Чикаго. 20 июня 1961
© AP Photo / Edward s. Kitch
О Хефнере были написаны несколько книг: "Господин Плейбой: Хью Хефнер и американская мечта", "Плейбой Хью Хефнера", "Плейбой 2000 — вечеринка продолжается".
© AP Photo / Jim CooperВ сентябре 2016 года американские СМИ написали об ухудшении состояниия здоровья Хефнера. По словам кого-то из окружения бизнесмена, он выглядел так, как будто похудел на 40 килограммов.Хью Хефнер с девушками в Friars Club в Нью-Йорке, 29 сентября 2001
© AP Photo / Jim Cooper
В сентябре 2016 года американские СМИ написали об ухудшении состояниия здоровья Хефнера. По словам кого-то из окружения бизнесмена, он выглядел так, как будто похудел на 40 килограммов.
© AP Photo / Jae C. HongКомментирующие его смерть знаменитости сходятся в том, что Хефнер - живший полной жизнью дальновидный бизнесмен, влияние которого на журналистику, культуру и шоу-бизнес трудно переоценить.Хью Хефнер в Особняке Playboy в Лос-Анджелесе. 4 ноября 2010
© AP Photo / Jae C. Hong
Комментирующие его смерть знаменитости сходятся в том, что Хефнер - живший полной жизнью дальновидный бизнесмен, влияние которого на журналистику, культуру и шоу-бизнес трудно переоценить.
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