Джаред Лето сыграет Хью Хефнера в новом биографическом фильме

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский музыкант и актер Джаред Лето сыграет роль основателя журнала Playboy Хью Хефнера в новом биографическом фильме, сообщает издание Hollywood Reporter.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в конце сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких, кончину Хефнера подтвердил представитель Playboy Enterprises.

"Когда он (Лето — ред.) услышал, что я получил права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его". И я реально считаю, что Джаред сможет сделать это. Он один из лучших актеров современности", — рассказал режиссер Бретт Рэтнер, который будет снимать картину.

Главный Playboy Хью Хефнер © REUTERS / Ethan Mille Хью Хефнер родился в Чикаго в 1926 году. В 1944 году он пошел в армию,застал Вторую мировую войну. После нее он поступил в Университет Иллинойса в Урбане-Шампэйн, где выучился на психолога. © REUTERS / Ethan Mille Хью Хефнер родился в Чикаго в 1926 году. В 1944 году он пошел в армию,застал Вторую мировую войну. После нее он поступил в Университет Иллинойса в Урбане-Шампэйн, где выучился на психолога. © AP Photo / Nick Ut После учебы он какое-то время проработал копирайтером в журнале Esquire, но уволился оттуда после того, как ему отказали в повышении, и решил создать собственный журнал. © AP Photo / Nick Ut После учебы он какое-то время проработал копирайтером в журнале Esquire, но уволился оттуда после того, как ему отказали в повышении, и решил создать собственный журнал. © AP Photo / Loundy Для создания собственного журнала он взял кредит в банке, одолжил денег у матери и нашел порядка 45 инвесторов. Рабочим названием журнала было Stag Party ("Холостяцкая вечеринка"). © AP Photo / Loundy Для создания собственного журнала он взял кредит в банке, одолжил денег у матери и нашел порядка 45 инвесторов. Рабочим названием журнала было Stag Party ("Холостяцкая вечеринка"). © REUTERS / Robert Galbraith Первый номер Playboy вышел в 1953 году с Мерилин Монро на обложке. Тираж составлял 70 тысяч экземпляров. К конце десятилетия тираж каждого номера составлял более миллиона экземпляров. © REUTERS / Robert Galbraith Первый номер Playboy вышел в 1953 году с Мерилин Монро на обложке. Тираж составлял 70 тысяч экземпляров. К конце десятилетия тираж каждого номера составлял более миллиона экземпляров. © AP Photo / Laurent Rebours Сам Хефнер никогда не считал журнал Playboy чисто эротическим - по его словам, это просто журнал об образе жизни. Однако это не мешало ему окружать себя многочисленными моделями в течение всего своего жизненного пути. © AP Photo / Laurent Rebours Сам Хефнер никогда не считал журнал Playboy чисто эротическим - по его словам, это просто журнал об образе жизни. Однако это не мешало ему окружать себя многочисленными моделями в течение всего своего жизненного пути. © AP Photo / Stringer/ Central Press Хефнер был трижды женат: в 1949-59 годах на Милли Вилльямс,в 1989-1998 на Кимберли Конрад, с 2010 года и до самой смерти - на Кристал Харрис. Чем старше становился Хефнер, тем моложе были его жены и возлюбленные. © AP Photo / Stringer/ Central Press Хефнер был трижды женат: в 1949-59 годах на Милли Вилльямс,в 1989-1998 на Кимберли Конрад, с 2010 года и до самой смерти - на Кристал Харрис. Чем старше становился Хефнер, тем моложе были его жены и возлюбленные. © AP Photo / Laurent Rebours В начале 1960-х годов Хефнер создал телешоу "Пентхаус Плейбоя", купил для него особняк и открыл первый клуб Playboy в Чикаго. В апреле 1980-го у него появилась собственная звезда на "Аллее славы" в Голливуде. © AP Photo / Laurent Rebours В начале 1960-х годов Хефнер создал телешоу "Пентхаус Плейбоя", купил для него особняк и открыл первый клуб Playboy в Чикаго. В апреле 1980-го у него появилась собственная звезда на "Аллее славы" в Голливуде. © AP Photo / Matt Sayles Образ жизни Хефнера полностью соответствовал названию его журнала: бабник-бонвиван, любящий роскошь гедонист, отдающий себя развлечениям 24 часа в сутки. © AP Photo / Matt Sayles Образ жизни Хефнера полностью соответствовал названию его журнала: бабник-бонвиван, любящий роскошь гедонист, отдающий себя развлечениям 24 часа в сутки. © AFP 2017 / Lucy Nicholson Для его журнала снимались такие известные женщины, как Памела Андерсон, Синди Крофуфорд, Ким Бейсингер, Дрю Бэриммор и многие другие. Кроме того, в Playboy публиковались рассказы Набокова, Лема, Артура Кларка, Маргарет Этвуд. © AFP 2017 / Lucy Nicholson Для его журнала снимались такие известные женщины, как Памела Андерсон, Синди Крофуфорд, Ким Бейсингер, Дрю Бэриммор и многие другие. Кроме того, в Playboy публиковались рассказы Набокова, Лема, Артура Кларка, Маргарет Этвуд. © AP Photo Детищу Хефнера и ему самому немало внимания уделяли кинематографисты: в 1992 году о нем был снят документальный фильм "Хью Хефнер: однажды". В 1998 году вышел фильм "Плейбой: история Х", в 2009 году — фильм "Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник". © AP Photo Детищу Хефнера и ему самому немало внимания уделяли кинематографисты: в 1992 году о нем был снят документальный фильм "Хью Хефнер: однажды". В 1998 году вышел фильм "Плейбой: история Х", в 2009 году — фильм "Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник". © AFP 2017 / Stringer/ Central Press В 1970 году Хефнер приобрел знаменитый черный самолет Big Bunny ("Большой кролик"), где устраивал вечеринки. Кстати, знаменитый кролик в смокинге и бабочке появился уже во втором номере Playboy и вскоре стал его логотипом. © AFP 2017 / Stringer/ Central Press В 1970 году Хефнер приобрел знаменитый черный самолет Big Bunny ("Большой кролик"), где устраивал вечеринки. Кстати, знаменитый кролик в смокинге и бабочке появился уже во втором номере Playboy и вскоре стал его логотипом. © AP Photo / Edward s. Kitch О Хефнере были написаны несколько книг: "Господин Плейбой: Хью Хефнер и американская мечта", "Плейбой Хью Хефнера", "Плейбой 2000 — вечеринка продолжается". © AP Photo / Edward s. Kitch О Хефнере были написаны несколько книг: "Господин Плейбой: Хью Хефнер и американская мечта", "Плейбой Хью Хефнера", "Плейбой 2000 — вечеринка продолжается". © AP Photo / Jim Cooper В сентябре 2016 года американские СМИ написали об ухудшении состояниия здоровья Хефнера. По словам кого-то из окружения бизнесмена, он выглядел так, как будто похудел на 40 килограммов. © AP Photo / Jim Cooper В сентябре 2016 года американские СМИ написали об ухудшении состояниия здоровья Хефнера. По словам кого-то из окружения бизнесмена, он выглядел так, как будто похудел на 40 килограммов. © AP Photo / Jae C. Hong Комментирующие его смерть знаменитости сходятся в том, что Хефнер - живший полной жизнью дальновидный бизнесмен, влияние которого на журналистику, культуру и шоу-бизнес трудно переоценить. © AP Photo / Jae C. Hong Комментирующие его смерть знаменитости сходятся в том, что Хефнер - живший полной жизнью дальновидный бизнесмен, влияние которого на журналистику, культуру и шоу-бизнес трудно переоценить. /

В апреле Рэтнер пригласил Лето в особняк Playboy на премьеру телепрограммы American Playboy: The Hugh Hefner Story, которая стала одновременно празднованием дня рождения Хефнера — 9 апреля ему исполнился 91 год. Тогда режиссер надеялся познакомить актера с магнатом, которого ему предстоит сыграть, однако именинник испытывал проблемы со здоровьем и не вышел к гостям.