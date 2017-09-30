Королева Британии не разрешила снимать "Звездные войны" в Виндзорском парке

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II отказала создателям новой части космической саги "Звездные войны" в просьбе предоставить принадлежащую королевской семье территорию для съемок, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Сообщается, что съемочная группа хотела снять несколько кадров в Большом Виндзорском парке в Беркшире. Ранее в части этого парка снимали новый фильм про медвежонка Винни-Пуха "Прощай, Кристофер Робин".

Представитель Владений Великобритании Ник Дэй рассказал, что сцены из "Звездных войн" не подходили для парка. "Мы не оглядываемся на звездные имена или звездные фильмы", — сказал Дэй. "Звездные войны – это очень масштабно, был очень большой риск для парка", — добавил он.

Кроме того, Дэй рассказал, что отклоняет "восемь из десяти" просьб о съемках в парке, вне зависимости от бюджета и размаха картины. "Если фильм не подходит для этого места, тогда не важно, кто вы, и я боюсь, что доллары, яркие огни и имена не изменят наше мнение", — сказал Дэй.

Ранее стало известно, что премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" перенесена на 20 декабря 2019 года. Режиссер Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть киносаги "Звездные войны", снимет и девятый эпизод киноэпопеи.

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.