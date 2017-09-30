Королева Британии не разрешила снимать "Звездные войны" в Виндзорском парке

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II отказала создателям новой части космической саги "Звездные войны" в просьбе предоставить принадлежащую королевской семье территорию для съемок, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.
Сообщается, что съемочная группа хотела снять несколько кадров в Большом Виндзорском парке в Беркшире. Ранее в части этого парка снимали новый фильм про медвежонка Винни-Пуха "Прощай, Кристофер Робин".
Представитель Владений Великобритании Ник Дэй рассказал, что сцены из "Звездных войн" не подходили для парка. "Мы не оглядываемся на звездные имена или звездные фильмы", — сказал Дэй. "Звездные войны – это очень масштабно, был очень большой риск для парка", — добавил он.
Кроме того, Дэй рассказал, что отклоняет "восемь из десяти" просьб о съемках в парке, вне зависимости от бюджета и размаха картины. "Если фильм не подходит для этого места, тогда не важно, кто вы, и я боюсь, что доллары, яркие огни и имена не изменят наше мнение", — сказал Дэй.
Ранее стало известно, что премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" перенесена на 20 декабря 2019 года. Режиссер Джей Джей Абрамс, снявший седьмую часть киносаги "Звездные войны", снимет и девятый эпизод киноэпопеи.
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.
Поклонники фантастического мира, созданного американским режиссером Джорджем Лукасом, 4 мая отмечают неофициальный праздник - День Звездных войн, или, как его иногда называют, День Люка Скайуокера.
Возник этот праздник совершенно случайно благодаря игре слов, заложенной в легендарной цитате из фильма "Да пребудет с тобой сила".
Знаменитая фраза напутствия джедаев на английском языке пишется так: May the force be with you. Английское слово may может значить название месяца - май, а слово force (сила) произносится почти так же, как слово fourth (четвертый).
В результате такого случайного каламбура фанаты перевели фразу следующим образом: "Да пребудет с тобой четвертое мая". И именно так был выбран главный день для всех фанатов киносаги.
На самом деле первый фильм киноэпопеи вышел в свет 25 мая 1977 года и в 2007 году городской совет Лос-Анджелеса даже объявил именно эту дату официальным Днем Звездных войн, однако фанаты оказались непреклонны и продолжают праздновать 4 мая.
Во всем мире 4 мая кинотеатры устраивают ретроспективные показы всех эпизодов звездной саги, фанаты облачаются в костюмы любимых персонажей и устраивают флешмобы и театрализованные шествия.
День "Звездных войн" стал настолько популярным, что следующий день, 5 мая, в шутку стали называть "Месть Пятого" (по-английски Revenge of the fifth) — в честь третьего эпизода саги, носящего название "Месть ситхов" (Revenge of the Sith). Каламбур построен на сходстве в звучании слов fifth и Sith.
При этом, если 5 мая фанаты чествуют Владык ситхов и переходят на темную сторону силы, то на следующий день, 6 мая (fifth-Sith-sixth - работает все тот же каламбур) отмечается день реванша светлой стороны - "Месть шестого".
На сегодняшний день культовая космическая эпопея включает в себя восемь кинофильмов саги, два фильма антологии, а также сериалы, книги, мультфильмы, комиксы и видеоигры, созданные в рамках единой фантастической вселенной, задуманной Джорджем Лукасом.
Дарт Вейдер, имперский штурмовик и участники музыкального флешмоба в день "Звездных войн" на станции "Пушкинская" московского метрополитена.
Поклонники фильма отмечают день "Звездных войн" в Тайбэе, Тайвань.
Дарт Вейдер общается с детьми на станции "Лермонтовский проспект" в Москве.