В Кремле не планируют закрытый показ "Матильды" по примеру Госдумы

13:0329.09.2017
(обновлено: 13:11 29.09.2017)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В администрации президента РФ пока не планируется закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг в ГУМе состоялся закрытый показ
фильма "Матильда" для депутатов. В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в тот же день показ состоится в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба.
"Нет, пока нет", — сказал Песков в ответ на вопрос не планируется ли подобный показ для сотрудников администрации президента.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".