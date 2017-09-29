В Кремле не планируют закрытый показ "Матильды" по примеру Госдумы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В администрации президента РФ пока не планируется закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг в ГУМе состоялся закрытый показ фильма "Матильда" для депутатов. В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в тот же день показ состоится в Госдуме в рамках Парламентского киноклуба.

"Нет, пока нет", — сказал Песков в ответ на вопрос не планируется ли подобный показ для сотрудников администрации президента.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.