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Культура

Депутаты Госдумы поделились впечатлениями от фильма "Матильда"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (242)
02:1529.09.2017
(обновлено: 02:47 29.09.2017)
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© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки фильма МатильдаСъемки фильма Матильда
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы в четверг посмотрели фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" в кинозале столичного ГУМа, нашумевшая кинокартина всем им понравилась.

Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Показ фильма проходил в закрытом режиме, для обеспечения безопасности были предприняты усиленные меры.

В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в августе она получила прокатное удостоверение с рейтингом "16+". Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай Второй. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.

Увидеть другого Николая II

Побывавшие на показе депутаты рассказали о своих впечатлениях журналистам. Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин сообщил, что всем парламентариям, посмотревшим "Матильду" в четверг, фильм понравился. По словам Говорухина, все его собеседники заявили, что стали относиться к Николаю Второму "лучше, чем раньше".

Листовки фильма Матильда
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") считает, что заявления Поклонской о фильме "Матильда" необоснованны. По мнению Драпеко, в фильме Николай Второй показан живым человеком, который преодолевает искушение и выбирает гражданскую ответственность, свою страну. Депутат отметила достоинства фильма: по ее мнению, это прекрасная музыка, замечательные костюмы, очень хорошая актерская игра.

Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов после просмотра заявил, что фильм позволил ему увидеть последнего российского императора другими глазами, как человека на эмоциональном уровне, испытать чувство сострадания и сочувствия.

Фильм "Матильда" никак не оскорбляет память о Николае Втором, сделал вывод после просмотра картины заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов. Он считает, что фильм надо увидеть как можно большему числу людей. "Чем больше людей посмотрит, тем быстрее это "мракобесие" вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в фильме нет", — сказал парламентарий журналистам.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Однако среди депутатов есть и те, кто не разделяет мнение посмотревших "Матильду". Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов, который картину в ГУМе не смотрел, посетовал, что фильм "построен на неправде".

"Если мы считаем, что фильм претендует на звание исторического блокбастера года, то позиция следующая: …это очень печально и разочаровывает, что сюжет фильма построен на неправде, вымысле, возможном для художественного фильма, не имеет никакого отношения к историческим событиям. Более того, сама канва носит довольно дурной вкус", — сказал Гаврилов.

Точка в скандальной истории?

Режиссер Алексей Учитель после просмотра фильма депутатами оценил их общее впечатление как "сверхблагоприятное". "(Судя) по тем аплодисментам, которые были в конце фильма, депутаты у нас тоже разные бывают. Я ждал неоднозначной реакции. Но я не услышал ни одного отрицательного (момента)", — заявил режиссер журналистам.

Пикет за запрет фильма Матильда в Омске
© Фото : предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"
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В то же время он не считает, что просмотр фильма депутатами "поставит точку" в истории с "Матильдой".

"Потому что я чувствую: те, кто из депутатского корпуса были против, будут идти конца. Практически, как мне кажется, идет борьба с государством. Государство сказало, выдав прокатное удостоверение, о том, что этот фильм не нарушает законы Российской Федерации. Почему-то на это говорят "нет, все не так". Серьезно, такое впечатление, что идет борьба с государством", — заключил Учитель.

Широкий резонанс в связи с фильмом не помешал предпремьерным показам, которые уже прошли в ряде регионов РФ. В начале сентября первый в России предпремьерный показ "Матильды" состоялся во Владивостоке. В ходе мероприятия были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Зрители после показа фильма отметили, что не увидели в картине ничего оскорбительного.

Съемки фильма Матильда. Архивное фото
© Фото : предоставлено PR Агентством "Sarafan"
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На прошлой неделе предпремьерный показ "Матильды" прошел в Петербурге и Новосибирске. В северной столице показ, сопровождаемый повышенными мерами безопасности, прошел без происшествий. Он проводился в рамках международной киновыставки "Кино Экспо". Зрители, посмотревшие фильм, не увидели повода для скандала.

В Новосибирске мероприятие сопровождалось акцией протеста противников картины, которые стояли у кинозала с плакатами. Зрители после просмотра высоко оценили игру актеров и назвали фильм "красивым".

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