Медики рассказали о состоянии Николая Караченцова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Состояние актера Николая Караченцова, госпитализированного неделю назад, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Он в состоянии средней степени тяжести, температура утром 36,6 (градусов)", — отметил собеседник агентства.

Караченцов был госпитализирован 18 сентября в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал РИА Новости, что его отец был госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель.

В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.