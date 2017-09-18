В Москве госпитализировали Николая Караченцова

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Актер Николай Караченцов госпитализирован в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

"Он поступил в первую нейрохирургию", — сообщили в больнице.

В феврале актёр также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.