Колин Ферт получил итальянское гражданство

РИМ, 23 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Британский киноактер Колин Ферт получил гражданство Италии, говорится в сообщении итальянского МВД.

"Известнейший актер, лауреат премии "Оскар" за фильм "Король говорит" женат на гражданке Италии и неоднократно выражал свою любовь к нашей стране", — заявили в министерстве.

О желании Ферта получить итальянское гражданство в конце мая сообщили британские СМИ; 57-летний артист якобы обеспокоен последствиями Brexit и хотел иметь те же документы, что его жена и дети.

Ферт с 1997 года женат на Ливии Джуджоли — итальянском режиссере-документалисте, у них двое сыновей: Лука (2001 года рождения) и Маттео (2003) года рождения.

Ферт является обладателем премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA за главную роль в драме "Король говорит!", обладателем Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и номинантом на "Оскар" за работу в фильме "Одинокий мужчина". Он известен по ролям в картинах "Дневник Бриджет Джонс", Kingsman: Секретная служба", "Реальная любовь", "Шпион, выйди вон!".