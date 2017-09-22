Медики рассказали о состоянии Караченцова

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Актера Николая Караченцова, ранее госпитализированного в Москве, перевели из реанимации в палату нейрохирургии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Он в первой нейрохирургии, состояние средней степени тяжести", — отметил собеседник агентства.

Караченцов был госпитализирован в понедельник в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал РИА Новости, что его отец был госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель. В среду медики сообщали, что состояние Караченцова оценивается как средней степени тяжести.

В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.