Учитель доволен тем, как прошел показ фильма "Матильда" в Петербурге

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель доволен тем, как прошел показ его фильма "Матильда" в Санкт-Петербурге и собирается показать его еще в пяти городах России.

"Мне показалось, что прошло очень хорошо, и по комментариям, которые я слышал, выходя из зала, и по многочисленным просьбам сделать селфи. После показа были аплодисменты, что для руководителей кинотеатров и прокатчиков, которые довольно скупы на эмоции, редкость", — сказал Учитель.

"Мы проведем пять тестовых показов в городах, я надеюсь, они пройдут без эксцессов", — подчеркнул режиссер.

Он также добавил, что "Матильду" хотели показать на открытии сезона в Доме кино, но сегодня ему стало известно, что они отказались от этой идеи.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.