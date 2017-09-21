Матвиенко назвала Российскую академию художеств достоянием страны

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила членов Российской академии художеств (РАХ) с 260-летием, отметив, что она является национальной гордостью и достоянием России.

"Российская академия художеств на протяжении столетий ежедневно и ежечасно прославляет культуру России, увеличивая её присутствие в человеческом мире, и это достойно самых высоких оценок, самого глубокого уважения", — сказала Матвиенко.

По ее словам, академия прошла долгий и непростой путь и сегодня продолжает свои многовековые традиции, но в то же время ее деятельность устремлена в будущее. Матвиенко подчеркнула, что в это непростое время военных конфликтов и уничтожения мировых культурных ценностей, в том числе древнего города Пальмира, РАХ вместе с российским государством необходимо вместе отвечать на новые вызовы глобального мира. "Вы наша национальная гордость, национальное достояние", — добавила она.

Также слова поздравления членам академии прислали ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко.

В свою очередь замминистра культуры Олег Рыжков заметил, что академия всегда являлась ядром отечественной художественной культуры. "Накопленные за годы ее существования традиции в области изобразительного искусство и необыкновенный масштаб ее просветительской деятельности заслужили уважение как в России, так и за ее пределами", — отметил он.

Рыжков вручил государственные награды членам академии, в том числе, Виктору Ванславу, Андрею Бобыкину, Александре Коротаевой, Татьяне Любецкой, Дмитрию Зимову.