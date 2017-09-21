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Культура

Предпремьерный показ "Матильды" в Петербурге прошел без происшествий

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (203)
00:5721.09.2017
02082
© ТПО Рок (2017) Кадр из фильма МатильдаКадр из фильма Матильда
© ТПО Рок (2017)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Предпремьерный закрытый показ фильма "Матильда" Алексея Учителя, сопровождаемый повышенными мерами безопасности, прошел без происшествий в рамках международной киновыставки "Кино Экспо", сообщил корреспонденту РИА Новости представитель охраны комплекса "Экспофорум", где проходило мероприятие.

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© Фото : предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"
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Перед показом зрители прошли две точки досмотра на входе в кинозал, после чего каждого попросили написать расписку об обязательстве не публиковать материалы, касающиеся фильма до официальной премьеры 26 октября. Перед началом сеанса к зрителям обратился представитель полиции, заявивший о повышенных мерах безопасности. Потом показали видеообращение актера Евгения Миронова, который призвал "не поддаваться на провокации вокруг фильма".

"Показ прошел без нарушений порядка", — сказал собеседник агентства.

Как рассказали корреспонденту РИА Новости зрители, посмотревшие фильм, они не увидели повода для скандала, который разгорелся задолго до выходы кинокартины.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Все обвинения режиссера в пошлости — бред", — сказала зрительница фильма Марина. По ее словам, "художественная ценность картины является неоднозначной. Это не лучший фильм Учителя, но повода для скандала и обвинений в оскорблении чувств верующих в нем нет".

Большинство опрошенных корреспондентом РИА Новости зрителей отметили, что фильм им понравился.

Режиссер Никита Михалков. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ранее сообщалось, что показ фильма должен был состояться во вторник, однако затем в оргкомитете выставки сообщили, что закрытый показ отменен по соображениям безопасности. В тот же день Учитель заявил, что показ фильма состоится в среду. В течение всей среды в оргкомитете никто не мог уточнить, будет ли показ.

Во Владивостоке во время предпремьерного показа 11 сентября фильма был введен беспрецедентный уровень безопасности в кинотеатре "Иллюзион Парк".

Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

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