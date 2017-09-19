В Петербурге отменили показ "Матильды" на выставке "Кино Экспо"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в рамках международной выставки киноиндустрии "Кино Экспо" в Санкт-Петербурге отменен, сообщил РИА Новости представитель оргкомитета выставки.

"Фильм "Матильда" показан не будет", — сказал собеседник агентства. Также он сообщил, что информация о приезде на выставку министра культуры Владимира Мединского не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что фильма "Матильда" будет показан на выставке "Кино Экспо" для участников мероприятия без допуска прессы.

Первый в России предпремьерный показ фильма "Матильда" прошел в понедельник, 11 сентября, во Владивостоке при беспрецедентных мерах безопасности. Фильм транслировался одновременно сразу в четырех залах кинотеатра "Иллюзион центр".

"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Студия Учителя в Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Также ранее адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время трансляции "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.