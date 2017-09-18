Мединский рассказал о шансах на прокат в России комедии "Смерть Сталина"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Министерство культуры РФ рассмотрит возможность выдачи прокатного удостоверения для сатирической комедии "Смерть Сталина" в установленном законом порядке, если поступит соответствующая заявка, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее на кинофестивале в Торонто был представлен фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия режиссера Армандо Ианнуччи (производство Великобритания/Франция).

"Ничего не знаю про этот фильм. Я первый раз про это слышу. Если этот фильм существует в природе и захочет быть показанным в Российской Федерации, то в соответствии с законом, они обратятся за прокатным удостоверением. Покажут копию, а Министерство культуры рассмотрит это в законном порядке", — сказал Мединский, отвечая на вопрос, есть ли шанс у комедии получить прокатное удостоверение в России.