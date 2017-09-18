В Кремле ответили, не боятся ли скандала вокруг фильма о Сталине

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности повторения ситуации с "Матильдой" с фильмом о Сталине, отметил, что Минкультуры РФ ответственно относится к выдаче прокатных удостоверений.

Ранее на кинофестивале в Торонто был представлен фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия Армандо Яннуччи (производство Великобритания, Франция).

Отвечая на вопрос журналиста о том, не считают ли в Кремле, что на фоне скандала с "Матильдой" Минкульт должен "как-то более ответственно или более придирчиво отнестись к выдаче прокатного удостоверения такому спорному фильму", Песков сказал: "Я, честно говоря, не знаю, что это за фильм. Минкульт всегда чрезвычайно ответственно подходит к выдаче прокатных удостоверений, никогда поверхностный подход здесь не проявлял".

Отвечая на уточняющую реплику, что некоторые СМИ уже опасаются, что "могут возникнуть проблемы с коммунистами", Песков добавил: "Я просто не знаю, к сожалению, (об этом фильме- ред.) не наслышан. Еще пока не получали информацию об этом".