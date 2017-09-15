Михалков возложил ответственность за скандал с "Матильдой" на Фонд кино

ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков возложил ответственность за ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" на Фонд кино, который, по его мнению, должен был понимать, на что идет, выделяя средства на создание картины.

"Я не видел картину "Матильда", думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с "Матильдой" связана исключительно с Фондом кино", — сказал Михалков на пресс-конференции, посвященной открытию Международного кинофестиваля "Евразийский мост".

Режиссер подчеркнул, что любой автор должен понимать, на какие риски он идет, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых. "Простите меня, я даже Пушкина не вижу на экране, есть вещи, которые я не могу в себе уместить. С другой стороны, не видя картины, устраивать по этому поводу истерику — неправильно", — заметил Михалков.

По его мнению, необходимо прежде всего разобраться в причинах произошедшего, а не в результате.

Ранее глава союза кинематографистов Никита Михалков заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за, в частности, безответственности его руководства. СМИ сообщили, что место Михалкова в попечительском совете может занять Алексей Учитель, но эта информация была быстро опровергнута.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.