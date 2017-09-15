В Петербурге учредят литературную премию имени Даниила Гранина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Литературную премию имени писателя Даниила Гранина учредят в Петербурге в рамках подготовки к его 100-летнему юбилею, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.

Писатель скончался в Петербурге 4 июля в возрасте 98 лет.

"Появление литературной премии имени Гранина будет важной вехой в подготовке к 100-летию Даниила Александровича, которое мы будем отмечать совсем скоро – 1 января 2019 года", — сказал вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, с соответствующей инициативой выступил губернатор Георгий Полтавченко.

Как сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, к 100-летию Гранина планируется издать полное собрание его сочинений. Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина сообщила в свою очередь, что намерена основать фонд имени Даниила Гранина.