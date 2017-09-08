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Культура

На "Ленфильме" хотят экранизировать историю о советских разведчиках

10:5008.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЭмблема киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге. Архивное фотоЭмблема киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов обратился к руководству кинокомпании "Ленфильм" с предложением снять фильм по книге ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Юшкевича "Последний из группы "Джек", сообщила пресс-служба регионального правительства.

Города России. Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Ленфильм" намерен создать представительство в Калининградской области

В Калининграде состоялся телемост между киноцентром "Ленфильма" в Санкт-Петербурге и Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта в Калининграде. В июне этого года правительство области и руководство "Ленфильма" подписали соглашение о создании в Калининграде представительства кинокомпании. Открытие образовательного клуба "Ленфильма" на площадке БФУ стало одним из первых результатов совместной работы.

"Недавно Геннадий Юшкевич представили новое издание книги "Последний из группы "Джек". Это воспоминания о разведчиках, которых за несколько месяцев до начала Восточно-Прусской наступательной операции забросили на эту территорию, в тыл врага. Геннадий Владимирович, собственно, и есть тот самый последний из разведгруппы "Джек". Он написал очень интересную книгу, полную гордости за своих боевых товарищей. И нам хотелось бы популяризировать эту часть истории Калининградской области", — сказал Алиханов.

Он также предложил пригласить автора книги для участия в работе над сценарием. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, инициативу врио губернатора поддержал генеральный директор ОАО "Киностудия "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

"Это замечательная возможность пообщаться с участником героических событий. Мы обязательно поставим этот проект в планы работ и разработки сценария на основе этой книги", — сказал глава киностудии.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов. Эта форма субсидий, на 20% формируемых из средств субъекта РФ, дает возможность кинопроизводителям вернуть часть затрат. Условием финансовой помощи является проведение съемок на территории региона – участника системы рибейтов. В 2017 году Калининградская область выделяет на эти цели 20 миллионов рублей.

В этом году в Калининградской области идут съемки двух новых телевизионных проектов компании Star Media. Калининград и города побережья выбраны для съемок драмы-детектива "Пробуждение" с Константином Хабенским в главной роли и остросюжетной драмы "Жёлтый глаз тигра" о добыче янтаря.

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