"Нелюбовь" Звягинцева получила Гран-при фестиваля "Золотой феникс"

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Гран-при Всероссийского кинофестиваля "Золотой Феникс", который проходил в Смоленске с 3 по 7 сентября, получил фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", сообщила пресс-служба кинофестиваля в четверг.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена "Приза жюри". В Смоленске фильм получил приз "Бриллиантовый феникс".

"Рубиновый Феникс" имени Юрия Гагарина за лучший дебют жюри присудило картине "Язычники" Леры Сурковой. Приз зрительских симпатий "Сапфировый Феникс" имени Людмилы Касаткиной достался картине "Графомафия" режиссеров Владимир Зайкина и Эдуарда Радзюкевича.

Специальный приз имени актера Анатолия Папанова получила драма "Ничей" Евгения Татарова. Фильм "Из Уфы с любовью" Айнура Аскарова получил специальный приз имени писателя Бориса Васильева. Спецпризом имени композитора Михаила Глинки отметили композитора Михаила Костылева за музыку к фильму "28 панфиловцев".

В жюри кинофестиваля в этом году вошли кинодраматург Аркадий Инин, актеры Эммануил Виторган, Лариса Лужина, Александр Пашутин, Валентина Талызина, Людмила Бодрова.

Кинофестиваль "Золотой Феникс" проводится в Смоленске с 2008 года при поддержке Министерства культуры РФ, Гильдии кинорежиссеров России, администраций Смоленской области и города Смоленска. Президент кинофестиваля – народный артист России, кинорежиссер Всеволод Шиловский.