"Нелюбовь" Звягинцева получила Гран-при фестиваля "Золотой феникс"

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Гран-при Всероссийского кинофестиваля "Золотой Феникс", который проходил в Смоленске с 3 по 7 сентября, получил фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", сообщила пресс-служба кинофестиваля в четверг.
"Рубиновый Феникс" имени Юрия Гагарина за лучший дебют жюри присудило картине "Язычники" Леры Сурковой. Приз зрительских симпатий "Сапфировый Феникс" имени Людмилы Касаткиной достался картине "Графомафия" режиссеров Владимир Зайкина и Эдуарда Радзюкевича.
Специальный приз имени актера Анатолия Папанова получила драма "Ничей" Евгения Татарова. Фильм "Из Уфы с любовью" Айнура Аскарова получил специальный приз имени писателя Бориса Васильева. Спецпризом имени композитора Михаила Глинки отметили композитора Михаила Костылева за музыку к фильму "28 панфиловцев".
В жюри кинофестиваля в этом году вошли кинодраматург Аркадий Инин, актеры Эммануил Виторган, Лариса Лужина, Александр Пашутин, Валентина Талызина, Людмила Бодрова.
Кинофестиваль "Золотой Феникс" проводится в Смоленске с 2008 года при поддержке Министерства культуры РФ, Гильдии кинорежиссеров России, администраций Смоленской области и города Смоленска. Президент кинофестиваля – народный артист России, кинорежиссер Всеволод Шиловский.