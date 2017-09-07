Петербургский Театр балета Бориса Эйфмана отправляется на гастроли в Китай

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный театр балета Бориса Эйфмана откроет свой 41-ый сезон гастролями в Китай, где выступит в Шанхае и Пекине с 7 по 16 сентября. В обоих городах будут представлены спектакли "Анна Каренина" и "Роден, ее вечный идол", сообщили в пресс-службе театра.

Балет "Анна Каренина" — постановка Эйфмана по одноименному роману Льва Толстого уже известна пекинской и шанхайской публике. С огромным успехом этот спектакль был показан в рамках масштабных гастролей в 2015 году. А спектакль "Роден, ее вечный идол" будет сыгран в Поднебесной впервые.

Театр балета Эйфмана будет выступать в Китае на самых известных сценах страны. Шанхайский этап тура пройдет в уже знакомом петербургским артистам зале Центра восточного искусства. А в Пекине труппа выступит на сцене Национального центра исполнительских искусств. В этом году эта главная площадка Китая, рассчитанная на 6 с половиной тысяч зрителей, отмечает 10-летие с момента открытия. Пекинские спектакли откроют программу ежегодного Танцевального фестиваля Национального центра исполнительских искусств.

По завершению гастролей в Китае, Балет Эйфмана отправится на Дальний Восток России. С 18 по 20 сентября впервые за историю театра спектакли будут представлены во Владивостоке. На Приморской сцене Мариинского театра будет показан балет "Евгений Онегин". 22 и 23 сентября эту постановку увидят зрители Хабаровска.