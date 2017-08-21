Премьера фильма Учителя "Матильда" пройдет в Мариинском театре 23 октября

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда", который выходит в российский прокат 26 октября, пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь", сообщила РИА Новости пресс-служба фильма.

Ранее сообщалось, что премьера фильма состоится в Мариинском театре 6 октября.

"Премьера в Мариинском театре перенесена на 23 октября, в Москве она пройдет на следующий день в кинотеатре "Октябрь", — сообщили в пресс-службе.

Фильм о любви наследника российского престола, будущего императора Николая Второго и балерины императорского Мариинского театра Матильды Кшесинской вызвал бурную полемику в обществе задолго до выхода в прокат. Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается запрета на выход картины в прокат, так как, по ее мнению, фильм оскорбляет чувства верующих. Учитель с оценкой Поклонской не согласен.