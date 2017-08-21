Мединский: число туристов в Свияжске выросло почти в 100 раз за 10 лет

КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Город-крепость Свияжск за последние годы "невероятно преобразился", а число туристов выросло почти в 100 раз, включение Успенского собора и монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО стало событием и духовным, и экономическим, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Министр в понедельник принял участие в торжественной церемонии в связи с включением в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенского собора Свияжска.

"Сегодняшнее событие — решение ЮНЕСКО о включении собора и монастыря в список Всемирного наследия — это событие не только духовное, но и событие экономическое. Потому что, во-первых, мы видим, как невероятно преобразился Свияжск за последние годы. Это какой-то маленький оазис становится идеальной чистоты, порядка, внимания к культуре, заботы", — сказал Мединский журналистам.

© Фото : Public domain Свияжск на гравюре XVIII века © Фото : Public domain Свияжск на гравюре XVIII века

Количество туристов в Свияжске, по информации министра, выросло почти в 100 раз — если 10 лет назад остров посещали около 7 тысяч человек, то в этом году — уже более 500 тысяч. "Я уверен, что один-два года, и мы с вами отметим цифру 1 миллион туристов на Свияжске", — добавил он. По словам Мединского, в Свияжске постоянно вводятся в действие новые объекты, открываются новые музеи. "Это инвестиции, это новые рабочие места, это рост экономики и это развитие внутреннего туризма. Свияжск — это еще один замечательный повод путешествовать по России", — подчеркнул министр.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что Успенский собор — это 29-й памятник в РФ, включенный в список Всемирного наследия. По ее мнению, без включения в список объектов Свияжска невозможно было представить все многообразие культуры, истории и современности Татарстана. "Я очень рада, что комитет Всемирного наследия включил (Успенский собор Свияжска). Включение в список Всемирного наследия — это очень сложное дело, это очень кропотливая работа. В мире около 200 стран, которые хотят включить свою историю, свою культуру. И это признание", — сказала Бокова.

Успенский собор, входящий в ансамбль Успенского монастыря XVI-XIX веков острова-града Свияжск, был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 9 июля решением 41-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в польском Кракове. Успенский собор стал третьим объектом в Татарстане, включенным в список ЮНЕСКО. Первым был Казанский Кремль (2000 год), где расположены рядом православный собор и мусульманская мечеть, вторым — древний город Болгар (2014 год), где официально был принят ислам.

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