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Культура

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль городской культуры

15:4421.08.2017
(обновлено: 15:45 21.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМузей современного искусства Гараж. Архивное фотоМузей современного искусства Гараж. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Center Festival, посвященный городской культуре и жизни современного общества, пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 11 сентября, сообщила пресс-служба центра документального кино в понедельник.

"Центр документального кино и Музей Москвы представляют Center Festival, фестиваль о городской культуре и жизни современного общества. Фестиваль пройдет на главных культурных площадках Москвы — в ЦДК, Институте "Стрелка", Музее современного искусства "Гараж" и кинотеатре "КАРО 11 Октябрь", а также на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, где показы состоятся одновременно с московскими", — говорится в сообщении.

Вальс огненных вихрей: завершение фестиваля фейерверков в Москве
© Ruptly
Вальс огненных вихрей: завершение фестиваля фейерверков в Москве
В программе фестиваля — российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства: фильм об индийских ткацких фабриках ("Машины"), уличных животных в Балтиморе ("Крысы"), а также презентация проекта Марии Дудко и Саломеи Собко Young Russia о молодом поколении девушек, выросших в постсоветской России.

В блоке "Культура" представлены фильмы о современном искусстве и новаторской архитектуре, меняющих взаимоотношения человека с городской средой — "Маурицио Каттелан: Ушел, скоро буду", "Дом господина Мориямы" и другие. Фильмы блока "Общество" предлагают по-новому взглянуть на острые социальные проблемы через обсуждение экономических теорий, современных условий труда, субкультур и жизни городской фауны.

"Фестиваль откроется 6 сентября в Институте "Стрелка"… Фестиваль пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 10 сентября и завершится празднованием пятилетия Центра документального кино. В программе Center Festival также будут дискуссии и специальные события", — уточняют организаторы.

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