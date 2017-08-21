В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль городской культуры

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Center Festival, посвященный городской культуре и жизни современного общества, пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 11 сентября, сообщила пресс-служба центра документального кино в понедельник.

"Центр документального кино и Музей Москвы представляют Center Festival, фестиваль о городской культуре и жизни современного общества. Фестиваль пройдет на главных культурных площадках Москвы — в ЦДК, Институте "Стрелка", Музее современного искусства "Гараж" и кинотеатре "КАРО 11 Октябрь", а также на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, где показы состоятся одновременно с московскими", — говорится в сообщении.

В программе фестиваля — российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства: фильм об индийских ткацких фабриках ("Машины"), уличных животных в Балтиморе ("Крысы"), а также презентация проекта Марии Дудко и Саломеи Собко Young Russia о молодом поколении девушек, выросших в постсоветской России.

В блоке "Культура" представлены фильмы о современном искусстве и новаторской архитектуре, меняющих взаимоотношения человека с городской средой — "Маурицио Каттелан: Ушел, скоро буду", "Дом господина Мориямы" и другие. Фильмы блока "Общество" предлагают по-новому взглянуть на острые социальные проблемы через обсуждение экономических теорий, современных условий труда, субкультур и жизни городской фауны.

"Фестиваль откроется 6 сентября в Институте "Стрелка"… Фестиваль пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 10 сентября и завершится празднованием пятилетия Центра документального кино. В программе Center Festival также будут дискуссии и специальные события", — уточняют организаторы.