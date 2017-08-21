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Культура

Весь этот джаз: в Коктебеле завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

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Фестиваль Koktebel Jazz Party (29)
02:5021.08.2017
01330
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМузыканты во время репетиции на фестивале Koktebel Jazz Party 2017Музыканты во время репетиции на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг — РИА Новости. Юбилейный сезон джаза в Коктебеле преподнес поклонникам этого направления множество сюрпризов и приятных музыкальных открытий: всевозможные вариации джаза — от новоорлеанского до латиноамериканского — удовлетворили даже самый притязательный вкус; насладиться звуками саксофона и рояля на Черноморском побережье в заключительный день Koktebel Jazz Party приехал президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Путин посетил джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
Фестиваль Koktebel Jazz Party, который проходил на крымском побережье в поселке Коктебель, завершился в ночь с воскресенья на понедельник грандиозным салютом.

"В эти дни был необычный 15-й джазовый фестиваль, абсолютно ярчайший. Президент России посетил нас. Мне кажется, что мы до конца не осознали важность этого, нужно осмыслить. Он к нам приехал, я считаю, потому, что мы воспитываем музыкальный вкус. Здесь, в Коктебеле, мы утверждаем высокий вкусовой музыкальный стандарт. Я рад, что у нас и лауреаты "Грэмми", и малоизвестные музыканты. Спасибо вам за поддержку", — сказал основатель фестиваля Дмитрий Киселев, закрывая мероприятие.

Девушки в джазе

Вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) во время вручения премии Arte-z на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Киселев рассказал, когда состоится Koktebel Jazz Party — 2018
Заключительный концерт Koktebel Jazz Party открыл интернациональный ансамбль молодых исполнителей Double Bass Project. Этот коллектив необычен по нескольким причинам: во-первых, в его составе сразу две девушки — контрабасистка и вокалистка, во-вторых контрабасов в бэнде тоже два, что является большой редкостью. Собственно, от этого музыканты и отталкивались, когда придумывали название для группы.

Трое российский участников — контрабасист Макар Новиков, ученик великого джазового педагога Игоря Бриля, контрабасистка Дарья Соколова и пианист Алексей Иванников знакомы со студенческих времен, а вот зарубежных музыкантов — вокалистку Хиске Оостервик и барабанщика Грегори Хатчинсон — Новиков пригласил чуть позже.

"Я несколько раз играл в России, но с этими ребятами я играю впервые. Здесь здорово, и я уверен, что сегодня будет очень весело, спонтанно. Мы выступим, может, и будет пару ошибок, но все равно все пройдет прекрасно", — уверенно заявил барабанщик на пресс-конференции днем.

Музыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party – пример джазового фестиваля, заявил пианист Кондаков
Поверить в то, что музыканты таким составом играют на большой сцене впервые, было практически невозможно. Солистка коллектива Хиске Оостервик исполняла композиции на английском и французском, а публику иногда благодарила и по-русски.

"Ох, как время летит — уже последняя песня. Все проходит так быстро, когда ты по-настоящему получаешь удовольствие от происходящего. Выступать на этой сцене — большая честь для меня, и также честь для меня поделиться с вами своим творчеством", — призналась Хиске Оостервик. Под занавес выступления Макар Новиков сменил контрабас на бас-гитару, добавив джазу нового звучания.

Виртуозы со всего мира

Зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Пианист Пальмиери надеется на приз зрительских симпатий Koktebel Jazz Party
После небольшого технического перерыва на сцену поднялись музыканты из знаменитого ансамбля виртуозов Brazil All Stars, которых постоянные гости фестиваля могли запомнить по блестящему выступлению в 2014 году.

"С тех пор, как мы побывали здесь впервые, многое изменилось, уровень фестиваля очень сильно вырос. В целом улучшений много. Уверен, в дальнейшем уровень фестиваля будет только расти. Вообще мне очень нравится Россия. Я люблю играть здесь, люблю работать с русскими", — отметил участник группы, бразильский перкуссионист Эдсон Да Силва.

Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Koktebel Jazz Party: жемчужины из Нового Орлеана и Club Des Belugas
Коллектив, сочетающий в своем творчестве классические джазовые темы и мотивы бразильской самбы и боссановы, был организован по инициативе петербургского пианиста и композитора Андрея Кондакова. Он познакомился с бас-гитаристом Серджио Брандау, перкуссионистом Эдсоном "Кафе" да Силва и барабанщиком Эривелтон Силва в одном из нью-йоркских клубов и предложил играть на сцене вместе.

Для гостей Koktebel Jazz Party они исполнили программу "Мое бразильское сердце", а специальным гостем коллектива стал трубач из Швеции Андерс Бергкранц. Публика подбадривала музыкантов громкими и продолжительными овациями.

Неожиданный гость

Флаг с символикой международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Club des Belugas остались довольны Koktebel Jazz Party
Подхватил волну инструментального джаза Интернациональный ансамбль Якова Окуня. Этот уважаемый джазовый пианист обладает особой привилегией на фестивале: он самостоятельно отбирает музыкантов, которые выходят с ним на сцену. На этот раз по приглашению Окуня в Коктебель приехал легендарный джазовый саксофонист Лью Табакин, один из самых востребованных в мире басистов Ясуси Накамура, потрясающий барабанщик из Филадельфии Байрон Лендхем, а также саксофонист и арт-директор фестиваля Сергей Головня.

Выступление уникального оркестра сопровождалось песочной анимацией крымской художницы Ксении Симоновой. Стремясь поспеть за ритмом, замечательные песчаные картинки на стекле менялись все стремительнее.

Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Киселев: Koktebel Jazz Party поможет школе Коктебеля стать лучшей в Крыму
Главным сюрпризом для гостей фестиваля, безусловно, стал визит президента РФ Владимира Путина, которого пораженная публика встретила восторженными криками и громкими аплодисментами. Большинство присутствующих вскочили с мест, чтобы получше разглядеть главу государства: он произнес слова приветствия и вместе с гендиректором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым довольно буднично проследовал в первый ряд партера. Специально для вновь прибывшего ценителя джаза саксофонист Сергей Головня исполнил композицию "Подмосковные вечера". Взбудораженная аудитория продолжала перешептываться и делать фотографии. Под занавес Лью Табакин и Яков Окунь исполнили невероятно мелодичную джазовую импровизацию, легко подхватывая мелодию друг за другом. Президент дослушал выступление джазменов и только после этого покинул зал.

Закрывая фестиваль, Дмитрий Киселев рассказал, что президенту понравился особенный "комплимент" музыкантов, составленный из любимых композиций главы государства.

Koktebel Jazz Party: живые легенды и настоящий джаз
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыканты коллектива Brill Family во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party 2017 проходит с 18 по 20 августа на побережье Черного моря. На фото: музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.Зрители на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В этом году в мероприятии принимают участие музыканты из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран. На фото: зрители на фестивале.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрограмму второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Программу второго дня фестиваля открывали музыканты джазового коллектива из США Joe Lastie's New Orleans Sound. На фото: коллектив Joe Lastie’s New Orleans Sound.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКак отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".Вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) во время вручения премии Arte-z на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Как отметил основатель Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, фестиваль воспитывает музыкальный вкус. На фото: Дмитрий Киселев (справа) и вдова писателя А. А. Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время вручения премии "Arte-z".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.Музыкант Александр Бриль во время выступления коллектива Brill Family на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В середине вечера на сцену вышел коллектив Brill Family, который приезжает на фестиваль уже второй год. На фото: музыкант Александр Бриль.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл (в центре) на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В конце выступления музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл, дирижируя черно-желтым зонтиком, спустился в зал и пошел меж рядов, поднимая людей с мест, чтобы станцевать вместе с ними. На фото: Мервин Кэмпбелл.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево) выступают в программе Messengers from Russia на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На фестивале также выступил легендарный джазовый трубач Валерий Пономарев, который вместе со своим ансамблем представил программу Messengers from Russia. На фото: Музыканты Сергей Головня и Валерий Пономарев (справа налево) (справа налево).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.Участница коллектива Club des Belugas во время получения приза зрительских симпатий Смоленские бриллианты на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хедлайнерами шоу стала немецкая группа Club Des Belugas, участница которой получила приз зрительских симпатий "Смоленские бриллианты". На фото: участница коллектива Club des Belugas.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосле продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.Зрители во время выступления коллектива Club des Belugas на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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После продолжительных оваций музыканты Club des Belugas не ушли со сцены, а исполнили еще одну композицию на бис. На фото: зрители во время выступления коллектива Club des Belugas.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.Музыкант Александр Зингер во время выступления коллектива Brill Family на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В этом году коллектив Brill Family погрузил взбудораженную публику в гипнотическое состояние своими задорными джазовыми композициями. На фото: музыкант Александр Зингер.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСредства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (слева) во время посещения Коктебельской школы №1. Справа – директор школы Сергей Жирадков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Средства от продажи билетов на джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party были направлены Коктебельской школе №1. На фото: генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.Музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выступления музыкантов проходили сразу на двух сценах - Главной и Волошинской. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.Музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В юбилейный сезон джаза в Коктебеле участниками концертных программ наряду с маститыми джазменами России и мира стали молодые таланты. На фото: музыканты джазового оркестра детской школы искусств департамента культуры Москвы выступают на Волошинской сцене.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНакануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.Музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков на пресс-конференции участников коллектива Brill Family в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Накануне состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю в Коктебеле. На фото: музыканты Александр Зингер (слева) и Макар Новиков.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.Музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На фото: музыканты Эдвард Рубио, Митчелл Плейр, Джозеф Ласти и Мервин Кэмпбелл (слева направо) на пресс-конференции коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound.
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Легенда латиноамериканского джаза

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аксенов поблагодарил Дмитрия Киселева за организацию Koktebel Jazz Party
Хэдлайнером последнего дня фестиваля стал легендарный джазовый пианист Эдвард Пальмиери, недавно отметивший 80-летие. Ведущие Ольга Скабеева и Эрнест Мацкявичюс предложили зрителям поздравить музыканта шумными аплодисментами и одобрительным свистом.

Пальмиери является одним из самых уважаемых представителей латиноамериканского джаза за последние 50 лет. В 1975 году он получил первую в истории престижную музыкальную премию "Грэмми" за лучший латиноамериканский альбом (The Sun of Latin Music). С того момента список его наград пополнился еще девятью статуэтками.

"Я бесконечно счастлив быть здесь, в Крыму, для меня огромная честь выступать на этом фестивале. Это самый потрясающий пейзаж, который я видел в своей жизни", — сказал Пальмиери, приветствуя гостей вечера. Свое выступление он начал с лирической композиции, посвященной его жене, которая ушла из жизни некоторое время назад. Светлая грусть сменилась более зажигательными мелодиями знаменитого латиноамериканского джаза в исполнении коллектива Eddie Palmieri Latin Jazz Band.

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party привлекает внимание к экологии Крыма, заявил Киселев
Интересно, что в обычной жизни Эдди Пальмиери предпочитает носить перчатки: по его собственному признанию, таким образом он напоминает себе, что бесценные руки пианиста необходимо беречь с особым вниманием. Но на сцене аксессуар ему не требуется, поэтому зрители могли наблюдать, как легко порхают его пальцы по клавишам рояля.

Устоять перед обаянием музыки этого коллектива было затруднительно, а потому несколько пар в проходах устроили настоящее соревнование по бальным танцам, вполне профессионально исполняя сальсу и латину.

Традиционно после каждого вечернего концерта на фестивале Koktebel Jazz Party вручался приз зрительских симпатий. Победитель определился согласно показаниям шумомеров, установленных вокруг главной сцены. Статуэтка отправилась именно к Эдди Пальмиери, который еще днем в своей победе не сомневался.

Музыка без границ

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции. 18 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Киселев рассказал, как США не пустили музыканта на Koktebel Jazz Party
В этом году артистический поселок Коктебель в Крыму принял 15 сезон джаза. На главной сцене международного фестиваля Koktebel Jazz Party выступили ведущие джазмены России и мира — фестиваль традиционно собрал очень интернациональную команду.

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, по чьей инициативе фестиваль впервые состоялся в 2003 году, на площадках Koktebel Jazz Party с тех пор выступили уже более 150 коллективов изо всех концов света.

"Американцы – как родоначальники джаза, японцы, немцы, англичане, китайцы, Латинская Америка, Польша, Израиль, Украина, Норвегия, Италия, буквально вся музыкальная мировая палитра замешивалась в крутые джемы, и Коктебель превращался в джазовую Мекку", — рассказал на пресс-конференции открытия Киселев.

Гости фестиваля в очередной раз получили возможность в этом убедиться. На сцену поднялись такие звезды мирового джаза, как коллектив из США Joe Lastie's New Orleans Sound, джазовый трубач Валерий Пономарев, который более 30 лет живет в Америке, немецкая группа Club des Belugas и многие другие. Музыканты наперебой хвалили живописные пейзажи крымского побережья и смело признавались в том, что их не пугают никакие санкции.

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Koktebel Jazz Party. 18 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Koktebel Jazz Party стал событием для ценителей джаза, заявил Мединский
Так, трубач и вокалист группы Joe Lastie's New Orleans Sound Мервин Кэмпбелл назвал Коктебель "очень вдохновляющим местом" и выразил надежду, что выступление их джаз-бэнда вдохновило слушателей не меньше. Ударник группы Double Bass Project Грегори Хатчинсон не отрицал волнения перед приездом, но на собственном опыте убедился, что все страхи были ложными.

"Нельзя верить тому, что говорят в новостях. Пусть меня лишат американского паспорта — мне все равно. Не надо вестись на россказни политиков, везде живут люди, которые хорошо друг к другу относятся. Мне нравится приезжать в Россию, у людей нет проблем, это политики придумывают проблемы. Музыка объединяет людей", — подчеркнул он.

Нововведения и добрые традиции

Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юные таланты примут участие в Koktebel Jazz Party
За 15 лет фестиваль претерпел значительные изменения: открывая мероприятие, Дмитрий Киселев напомнил, что в первый год организаторы вместе с музыкантами жили в палатках. Теперь, помимо очевидного прогресса в плане звука и света, а также наличия прекрасной сцены на морском побережье, фестиваль еще и вышел за пределы обычных площадок.

На протяжении нескольких дней гости курорта могли наслаждаться джазом чуть ли не круглосуточно: например, юные музыканты получили возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями на Волошинской сцене, впервые джазовое исполнение прозвучало в стенах коктебельского дельфинария, а в международном детском центре "Артек" выступили финалисты известных музыкальных телешоу "Голос. Дети", "Синяя птица" и "Лучше всех". Последний концерт слушателями показали по видеомосту.

Кроме того, любители джаза во всем мире могли следить за трансляциями концертов главной сцены в уникальном формате панорамного видео 360°.

Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму: карнавал на черноморском побережье
С 2014 года средства, полученные от продажи билетов, организаторы фестиваля направляют на социальные нужды Крыма. Например, в 2015 и 2016 годах всю выручку перечислили единственной школе поселка Коктебель, в которой был проведен капитальный ремонт. В этот раз Дмитрий Киселев посетил учебное заведение. Благодаря прошлогоднему вложению, в компьютерных классах появились интерактивные классные доски, ноутбуки, а в саму школу провели интернет.

Собранные в 2017 году средства могут быть направлены на обновление спортивной базы школы, сказал Киселев, отметив, что окончательное решение будет принимать попечительский совет.

Джаз вернется на набережную Коктебеля следующим летом: Дмитрий Киселев сообщил гостям, что в следующем году Koktebel Jazz Party состоится 24, 25 и 26 августа.

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© RT
Путин со сцены Koktebel Jazz Party обратился к участникам и гостям фестиваля
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  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
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Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

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