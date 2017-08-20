"Редкий пример интеллектуального экшена": иностранцы о кино Кончаловского

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Одному из самых известных и титулованных российских режиссеров Андрею Кончаловскому исполняется 80 лет. За свою долгую карьеру он снял более 30 фильмов, завоевав, кажется, все возможные награды в сфере кино.
Кончаловский активно работает. Не успели отшуметь восторги по поводу его картины "Рай" 2016 года, как режиссер уже объявил о скором начале съемок фильма "Монстр": о легенде итальянского Возрождения — Микеланджело. В этом году Кончаловский также впервые набрал собственный курс в ГИТИСе.
Свой юбилей режиссер отмечает с семьей в Италии. Человек мира, он хорошо известен в Европе и США, где провел почти 10 лет — с 1980-х по начало 1990-х. Кончаловский, вероятно, единственный отечественный кинематографист, о котором в западных учебниках написано "советско-американский режиссер". При этом сам Кончаловский считает, что сегодня российскому кино не стоит гнаться за Голливудом.
"Недостижим (Голливуд. — Прим. ред), и слава богу! Вот сейчас мы стали к нему приближаться, и теперь у нас тоже появились картины, на которых можно есть попкорн, все громко грохочет, сюжеты интересные, завлекательные, а запаха нет — как клубника в Калифорнии", — сказал режиссер в одном из своих интервью РИА Новости.
Фильмы его американского периода стали классикой англоязычного кино. РИА Новости собрало отзывы иностранных зрителей о знаковых картинах Кончаловского тех лет.
"Возлюбленные Марии", 1983
Первый фильм Кончаловского на Западе, "Возлюбленные Марии", снят по мотивам повести Андрея Платонова "Река Потудань". Действие перенесено в Америку, а главных героев — сербских эмигрантов — сыграли Джон Сэвидж и Настасья Кински. Позже Кончаловский рассказывал, что именно благодаря участию немецкой актрисы в проекте лента была запущена в производство.
Работа была горячо принята в Европе. Сегодня картина, номинированная на премию "Сезар" за лучший иностранный фильм, по-прежнему восхищает западных зрителей красотой и русским трагизмом.
"Возлюбленные Марии" — это в первую очередь очень красивый фильм. Кадр за кадром великолепно выверены и сняты. Оператор Хуан Руис Анчиа и режиссер Андрей Кончаловский — отличная команда. В какие-то моменты кажется, что "Возлюбленные Марии" сняты по образу великих классических трагедий. Это чрезвычайно трудная, болезненная, напряженная и абсолютно невероятная картина. Для правильной аудитории она практически идеальна: чистое, правдивое изображение человеческой жизни", — пишет зритель Steve Skafte из Канады.
"Фильм снят в европейской манере, это заслуга режиссера Андрея Кончаловского. В том смысле, что картина компактная, но при этом изысканно оформленная", — отмечает пользователь Carl S Lau из Калифорнии.
"Весь фильм пронизан духом великих русских писателей. Великолепный кадр ближе к концу, когда мы видим силуэты отца и сына, дает нам прочувствовать влияние на Кончаловского его друга и коллеги Тарковского. Очень жаль, что этот фильм не получил больше признания", — сокрушается Jugu Abraham из Индии.
"Поезд-беглец", 1985
Приключенческий фильм о побеге на поезде заключенных тюрьмы строгого режима на Аляске Кончаловский снял по сценарию японского мэтра Акиры Куросавы. Главные роли исполнили Джон Войт, Эрик Робертс и Ребекка де Морнэй. Картина получила три номинации на "Оскар", премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль и номинацию на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.
В 2014 году "Поезд-беглец" вошел в список лучших экшен-фильмов по версии журнала Time Out. Несмотря на то что лента вышла более 30 лет назад, зрители и критики не теряют к ней интерес, о чем свидетельствуют высокие рейтинги на сайте Rotten Tomatoes.
"Поезд-беглец" — редкий пример интеллектуального экшена, полного волнующих эпизодов и сильных развивающихся характеров. Эта комбинация делает фильм тревожным и убедительным. Для меня это лучший экшен всех времен", — пишет Jaime из штата Вашингтон.
"Кончаловский создал холодный, инопланетный, эфемерный мир внутри поезда, который странным образом становится убежищем для двух главных героев. Финал настолько впечатляет, насколько на это способно кино, и ставит "Поезд-беглец" в ряд шедевров", — уверен пользователь fertilecelluloid.
"Поезд-беглец" — гораздо больше, чем просто фильм о побеге на поезде. Он о личной свободе и о том, как мы готовы бороться за нее. Уровень кинематографии и визуализации в фильме превосходный. Незабываемое, великое произведение искусства", — восхищается зритель из Мичигана.
"Танго и Кэш", 1989
Вершиной голливудской карьеры Кончаловского считается комедийный боевик "Танго и Кэш". Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел играют полицейских из отдела по борьбе с наркотиками, которые становятся напарниками. Они пытаются поймать международного преступника, но в итоге сами попадают в тюрьму.
У самой успешной американской картины Кончаловского необычная судьба. Режиссеру не дали доснять фильм до конца — из-за превышения бюджета продюсеры отстранили его от работы, и финал ленты снимал режиссер Альберт Магноли.
Позднее Кончаловский вспоминал, что картина получилась во многом благодаря Сильвестру Сталлоне. Актер был благодарен режиссеру за то, что тот дал ему выйти из образа "Рембо" и сыграть роль копа-интеллектуала. В итоге зрители высоко оценили и необычное амплуа Сталлоне, и режиссерское мастерство Кончаловского.
"Шедевр американского кино и, возможно, величайший фильм из когда-либо снятых. Смесь чистого магнетизма Сталлоне и доминирующего сценического присутствия Курта Рассела создала произведение уровня, к которому должен стремиться каждый фильм. В целом эта картина — главное достижение Сталлоне и Рассела и всей голливудской киноиндустрии", — уверен комментатор из США The Gebrah.
"Режиссер Андрей Кончаловский выдерживает на протяжении фильма в головокружительном темп. Нет ни одного скучного момента, энергия не снижается ни на секунду. "Химия" между Сталлоне и Расселом фантастическая. Искрометный юмор воспринимается абсолютно естественно", – пишет Maziun из Польши.
"Несмотря на то, что Голливуд встретил режиссера Андрея Кончаловского не очень радушно (его отстранили на последних этапах съемочного процесса и заменили Альбертом Магноли), он показал настоящий драйв в этом необычном фильме, сделав каждую экшн-сцену взрывной с помощью привлекательных кинематографических приемов"– делится morrison-dylan-fan из Великобритании.