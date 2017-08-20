"Редкий пример интеллектуального экшена": иностранцы о кино Кончаловского

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Одному из самых известных и титулованных российских режиссеров Андрею Кончаловскому исполняется 80 лет. За свою долгую карьеру он снял более 30 фильмов, завоевав, кажется, все возможные награды в сфере кино.

Кончаловский активно работает. Не успели отшуметь восторги по поводу его картины "Рай" 2016 года, как режиссер уже объявил о скором начале съемок фильма "Монстр": о легенде итальянского Возрождения — Микеланджело. В этом году Кончаловский также впервые набрал собственный курс в ГИТИСе.

Свой юбилей режиссер отмечает с семьей в Италии. Человек мира, он хорошо известен в Европе и США, где провел почти 10 лет — с 1980-х по начало 1990-х. Кончаловский, вероятно, единственный отечественный кинематографист, о котором в западных учебниках написано "советско-американский режиссер". При этом сам Кончаловский считает, что сегодня российскому кино не стоит гнаться за Голливудом.

"Недостижим (Голливуд. — Прим. ред), и слава богу! Вот сейчас мы стали к нему приближаться, и теперь у нас тоже появились картины, на которых можно есть попкорн, все громко грохочет, сюжеты интересные, завлекательные, а запаха нет — как клубника в Калифорнии", — сказал режиссер в одном из своих интервью РИА Новости.

Фильмы его американского периода стали классикой англоязычного кино. РИА Новости собрало отзывы иностранных зрителей о знаковых картинах Кончаловского тех лет.

"Возлюбленные Марии", 1983

© Cannon Group (1984) Кадр из фильма "Возлюбленные Марии" © Cannon Group (1984) Кадр из фильма "Возлюбленные Марии"

Первый фильм Кончаловского на Западе, "Возлюбленные Марии", снят по мотивам повести Андрея Платонова "Река Потудань". Действие перенесено в Америку, а главных героев — сербских эмигрантов — сыграли Джон Сэвидж и Настасья Кински. Позже Кончаловский рассказывал, что именно благодаря участию немецкой актрисы в проекте лента была запущена в производство.

Работа была горячо принята в Европе. Сегодня картина, номинированная на премию "Сезар" за лучший иностранный фильм, по-прежнему восхищает западных зрителей красотой и русским трагизмом.

© Cannon Group (1984) Кадр из фильма "Возлюбленные Марии" © Cannon Group (1984) Кадр из фильма "Возлюбленные Марии"

"Возлюбленные Марии" — это в первую очередь очень красивый фильм. Кадр за кадром великолепно выверены и сняты. Оператор Хуан Руис Анчиа и режиссер Андрей Кончаловский — отличная команда. В какие-то моменты кажется, что "Возлюбленные Марии" сняты по образу великих классических трагедий. Это чрезвычайно трудная, болезненная, напряженная и абсолютно невероятная картина. Для правильной аудитории она практически идеальна: чистое, правдивое изображение человеческой жизни", — пишет зритель Steve Skafte из Канады.

"Фильм снят в европейской манере, это заслуга режиссера Андрея Кончаловского. В том смысле, что картина компактная, но при этом изысканно оформленная", — отмечает пользователь Carl S Lau из Калифорнии.

"Весь фильм пронизан духом великих русских писателей. Великолепный кадр ближе к концу, когда мы видим силуэты отца и сына, дает нам прочувствовать влияние на Кончаловского его друга и коллеги Тарковского. Очень жаль, что этот фильм не получил больше признания", — сокрушается Jugu Abraham из Индии.

"Поезд-беглец", 1985

© Golan / Globus Production (1985) Кадр из фильма "Поезд-беглец" © Golan / Globus Production (1985) Кадр из фильма "Поезд-беглец"

Приключенческий фильм о побеге на поезде заключенных тюрьмы строгого режима на Аляске Кончаловский снял по сценарию японского мэтра Акиры Куросавы. Главные роли исполнили Джон Войт, Эрик Робертс и Ребекка де Морнэй. Картина получила три номинации на "Оскар", премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль и номинацию на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

В 2014 году "Поезд-беглец" вошел в список лучших экшен-фильмов по версии журнала Time Out. Несмотря на то что лента вышла более 30 лет назад, зрители и критики не теряют к ней интерес, о чем свидетельствуют высокие рейтинги на сайте Rotten Tomatoes.

© Golan / Globus Production (1985) Кадр из фильма "Поезд-беглец" © Golan / Globus Production (1985) Кадр из фильма "Поезд-беглец"

"Поезд-беглец" — редкий пример интеллектуального экшена, полного волнующих эпизодов и сильных развивающихся характеров. Эта комбинация делает фильм тревожным и убедительным. Для меня это лучший экшен всех времен", — пишет Jaime из штата Вашингтон.

"Кончаловский создал холодный, инопланетный, эфемерный мир внутри поезда, который странным образом становится убежищем для двух главных героев. Финал настолько впечатляет, насколько на это способно кино, и ставит "Поезд-беглец" в ряд шедевров", — уверен пользователь fertilecelluloid.

"Поезд-беглец" — гораздо больше, чем просто фильм о побеге на поезде. Он о личной свободе и о том, как мы готовы бороться за нее. Уровень кинематографии и визуализации в фильме превосходный. Незабываемое, великое произведение искусства", — восхищается зритель из Мичигана.

"Танго и Кэш", 1989

© Warner Bros. Pictures (1989) Кадр из фильма "Танго и Кэш" © Warner Bros. Pictures (1989) Кадр из фильма "Танго и Кэш"

Вершиной голливудской карьеры Кончаловского считается комедийный боевик "Танго и Кэш". Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел играют полицейских из отдела по борьбе с наркотиками, которые становятся напарниками. Они пытаются поймать международного преступника, но в итоге сами попадают в тюрьму.

У самой успешной американской картины Кончаловского необычная судьба. Режиссеру не дали доснять фильм до конца — из-за превышения бюджета продюсеры отстранили его от работы, и финал ленты снимал режиссер Альберт Магноли.

© Warner Bros. Pictures (1989) Кадр из фильма "Танго и Кэш" © Warner Bros. Pictures (1989) Кадр из фильма "Танго и Кэш"

Позднее Кончаловский вспоминал, что картина получилась во многом благодаря Сильвестру Сталлоне. Актер был благодарен режиссеру за то, что тот дал ему выйти из образа "Рембо" и сыграть роль копа-интеллектуала. В итоге зрители высоко оценили и необычное амплуа Сталлоне, и режиссерское мастерство Кончаловского.

"Шедевр американского кино и, возможно, величайший фильм из когда-либо снятых. Смесь чистого магнетизма Сталлоне и доминирующего сценического присутствия Курта Рассела создала произведение уровня, к которому должен стремиться каждый фильм. В целом эта картина — главное достижение Сталлоне и Рассела и всей голливудской киноиндустрии", — уверен комментатор из США The Gebrah.

"Режиссер Андрей Кончаловский выдерживает на протяжении фильма в головокружительном темп. Нет ни одного скучного момента, энергия не снижается ни на секунду. "Химия" между Сталлоне и Расселом фантастическая. Искрометный юмор воспринимается абсолютно естественно", – пишет Maziun из Польши.

"Несмотря на то, что Голливуд встретил режиссера Андрея Кончаловского не очень радушно (его отстранили на последних этапах съемочного процесса и заменили Альбертом Магноли), он показал настоящий драйв в этом необычном фильме, сделав каждую экшн-сцену взрывной с помощью привлекательных кинематографических приемов"– делится morrison-dylan-fan из Великобритании.