Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой года по версии Forbes

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американская актриса, получившая премию "Оскар" за роль в фильме "Ла-ла ленд", стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире в 2017 году по версии американского журнала Forbes, заработав за 12-месячный учетный период 26 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге издания заняла американская актриса, звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон. По данным Forbes, за последний год ее доход составил 25,5 миллиона долларов, столько она получила в том числе за съемки в военной драме "Желтые птицы". На третью позицию рейтинга журнала попала Дженнифер Лоуренс, сыгравшая главную героиню в "Голодных играх", за уходящий год, по данным издания, она заработала 24 миллиона долларов.

В пятерку самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии Forbes также попали известная комедийная актриса Мелисса Маккарти (18 миллионов долларов дохода) и голливудская актриса Мила Кунис (15,5 миллиона долларов).