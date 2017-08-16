Вера Глаголева умерла после продолжительной болезни

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом рассказали в ее окружении.

Муж Веры Глаголевой Кирилл Шубский в интервью телеканалу "Звезда" опроверг данные СМИ о том, что артистка ушла из жизни в США.

"Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США", — сказал он.

Продюсер Наталья Иванова сообщила, что Глаголева умерла в Германии.

"Вера скончалась в клинике под Баден-Баденом, я виделась с ней буквально неделю назад. Сейчас оформляются документы для репатриации тела в Россию", — рассказала Иванова. Она отметила, что о прощании с артисткой и похоронах сообщат позже.

В то же время в посольстве России в ФРГ заявили, что не располагают официальной информацией о месте кончины Глаголевой. Однако в дипмиссии выразили готовность оказать родственникам актрисы в случае обращения необходимое содействие.

Оставить в покое

Старшая дочь актрисы Анна Нахапетова попросила журналистов не беспокоить семью. "Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", — написала она в Instagram.

Вторая дочь актрисы — Анастасия Шубская также оставила в Instagram сообщение о смерти матери. "Наша любимая, неповторимая и единственная. Нет слов и нет сил… Ты рядом и мы чувствуем это", — говорится в записи.

Причина смерти

Официальной информации о причинах смерти Глаголевой нет. СМИ писали, что она скончалась из-за онкологического заболевания.

Слухи о том, что у Веры Глаголевой обнаружили рак, пошли еще весной. Однако сама актриса отрицала, что больна.

"Этот уход чрезвычайно неожиданный и очень ранний, потому что я читал о том, что она больна, но она всячески отрицала это и говорила, что замечательно себя чувствует", — отметил народный артист России Михаил Боярский в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Потеря для искусства

Смерть Глаголевой прокомментировали многие из друзей и коллег актрисы. Так, первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон заявил, что после кончины Глаголевой российское искусство стало намного беднее.

"Ушла замечательная актриса, прекрасная женщина, которая родила троих красивых детей, девушек", — сказал Кобзон РИА Новости. Он отметил, что только недавно одна из дочерей Глаголевой сыграла свадьбу, и ничто не предвещало беды.

"Мне очень жаль, что на сегодняшний день еще одной замечательной актрисы у нас нет, мы стали еще беднее", — добавил артист.

Особая аура

Российский художник Никас Сафронов рассказал, что Глаголева обладала особой притягательной аурой.

"Глаголева была очень талантливая, очень цельная, скромная, творческая. Она была красивая, монашеского типа девушка, внешне, может быть, не такая яркая, но в то же время имела светящуюся притягательную ауру вокруг себя", — отметил художник. По его словам, Глаголева тонко воспринимала природу вещей и смотрела на мир проницательно, как настоящий режиссер.

"Когда с ней общаешься, было такое ощущение, что она тебя слышит и понимает, что ты говоришь", — рассказал Сафронов. Он добавил, что часто заходил к Глаголевой в гости, а однажды даже предложил ей написать ее портрет.

Пример для подражания

"Она сначала постеснялась, но потом все-таки согласилась попозировать. Я приходил к ней, делал наброски", — вспоминает Сафронов.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий назвал Глаголеву героиней целого поколения.

"Это ужасная весть. Мне очень горько. Ушла из жизни Верочка Глаголева, а вместе с ней и частица моей прекрасной юности. Замечательная актриса, героиня целого поколения. Все девушки хотели быть похожими на нее", — отметил Золотовицкий. По его словам, Глаголева была очень сильным человеком, и хотя у нее было много проблем, она всегда со всем справлялась.

"Редко встречается человек, чьи человеческие и профессиональные качества неразделимы. Вера как раз была такой. Я бы хотел, чтобы мои дети были похожими на нее — и в отношении к профессии, и в отношении к жизни", — сказал Золотовицкий.

Ушла в расцвете сил

Актер театра и кино Валерий Гаркалин назвал смерть Глаголевой непоправимым горем.

"У меня нет слов, чтобы прокомментировать это горе. Это настоящее горе непоправимое, я даже не могу найти слова, у меня не складываются они в предложения, я в отчаянии", — сказал он. Гаркалин добавил, что артистка ушла из жизни неожиданно.

"Мне казалось, что у нее начнется новая жизнь в связи с тем, что она начала заниматься кинорежиссурой и успешно это делала, и теперь все оборвалось", — подчеркнул актер.

Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан также отметил, что у Глаголевой началась вторая творческая жизнь в режиссуре. По его словам, артистка скончалось в самом расцвете сил и возможностей.

"Вера как человек творческий состоялась и многое сделала. Она реализовалась как актриса, была востребована, сыграла массу ролей в кино — запоминающихся ролей, ролей, которые мы знаем. У нее началась и вторая творческая жизнь — она стала режиссером, снимала сама кино, и там были успешные работы, получавшие награды и признание профессионалов. Ужасно, что так неожиданно оборвалась жизнь — в полном расцвете сил и возможностей", — заявил Астрахан. Он также выразил соболезнования родным и близким Глаголевой.

Увековечить память

В Мосгордуме рассказали, что в столице могут увековечить память актрисы. Как сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, на доме, где жила Глаголева, могут установить памятную доску.

"Я думаю, что если и жители, и творческая среда захотят, на доме, где она жила, установят памятную доску", — сказал он.

По словам Герасимова, форма увековечения будет зависеть от обращений.

Соболезнования

На новость о смерти актрисы откликнулся и министр культуры Владимир Мединский. Он назвал Глаголеву человеком редкого обаяния и красоты.

"Отечественное киноискусство понесло невосполнимую потерю — тяжелая болезнь трагически оборвала жизнь талантливой актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Вера Витальевна обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком редкого обаяния и красоты. По-настоящему народной артисткой", — говорится в телеграмме от имени Мединского. По словам министра, миллионы россиян восхищались искренней и яркой игрой Глаголевой. Он также добавил, что всякий, кому доводилось сталкиваться с уникальным даром артистки, проникался глубокой симпатией и уважением к ее мастерству и целеустремленности.

"Добрые воспоминания о Вере Витальевне навсегда сохранятся в сердцах близких и родных, коллег и поклонников ее творчества. Разделяю горечь вашей утраты, прошу принять слова соболезнования и сочувствия", — отметил Мединский.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования в связи с кончиной Глаголевой.

"Ушла талантливая актриса и режиссер Вера Глаголева… Соболезную семье и близким", — написал он в Twitter.

Поклонники скорбят

Поклонники актрисы выражают соболезнования в связи с ее кончиной в социальных сетях.

Вера Глаголева умерла, ужас. Одна из лучших актрис, ее будет очень не хватать в картинах. Светлая вам память, земля пухом. — Гель Вахров (@Helmut_DJ2) 16 августа 2017 г.

Умерла Вера Глаголева

Светлая память! pic.twitter.com/9lodwFbXSL — Роман Medonczak (@RMedonchuk) 16 августа 2017 г.

Господи. Вера Глаголева!!! Как жаль — TaBook (@tanusha_bukusha) 16 августа 2017 г.

Глаголева умерла. Всего 61 год.



Ее " Сошедшие с небес" для меня один из самых…



Вечная память! — Prostopiligrim (@piligrim67) 16 августа 2017 г.

Верочка Глаголева (((

Скорблю и лью слёзы pic.twitter.com/cmxk1WVPg0 — Марина (@FCSM66) 16 августа 2017 г.

Биография Веры Глаголевой

Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве. Она сыграла в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Выступала в качестве сценариста и продюсера, в 1990 году дебютировала как режиссер с картиной "Сломанный свет", где исполнила главную роль. Всего Глаголева сняла шесть полнометражных фильмов.

С 2011 по 2014 год руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО).

В 2011 году ей было присвоено звание народной артистки РФ. Творчество Глаголевой было отмечено призами многих кинофестивалей.