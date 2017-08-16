Посольство России в Германии не знает о месте кончины Глаголевой

БЕРЛИН, 16 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Посольство России в ФРГ не располагает официальной информацией о месте кончины российской актрисы Веры Глаголевой, но обещает оказать родственникам в случае обращения все необходимое содействие, заявил в среду журналистам пресс-атташе посольства Денис Микерин.

"Посольство России в ФРГ не располагает официальной информацией о месте кончины замечательной российской актрисы Веры Глаголевой. Со своей стороны, выражаем глубокие соболезнования родным и близким усопшей и призываем прислушаться к их просьбе воздержаться от любых спекуляций на эту тему. Где бы не произошло это печальное событие, российские загранучреждения как в ФРГ, так и за ее пределами, в случае обращения близких Веры Витальевны готовы оказать им все необходимое в этот особенно тяжелый для них момент содействие", — сказал он.

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 гг. руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.