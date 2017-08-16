Муж Глаголевой сообщил, что актриса скончалась после долгой болезни

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Муж Веры Глаголевой Кирилл Шубский сообщил, что актриса умерла после болезни.

В среду актриса Лариса Гузеева рассказала РИА Новости, что Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.

"Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США", — сказал бизнесмен телеканалу "Звезда"

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких фильмах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана". Она также писала сценарии и стала режиссером шести картин.

В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.

Первый брак актрисы с режиссером Родионом Нахапетовым закончился разводом после его отъезда в США. Позже Глаголева вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шубского. У нее остались три дочери — Мария, Анна и Анастасия.

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